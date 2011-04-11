"Мастеркард Більше". Промокод за 10 балів.demichh написав:а где взять "унікальний промокод" для регистрациий с шарой на 3 мес.?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:52
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
"Мастеркард Більше". Промокод за 10 балів.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:21
Приношу свои извинения, данная информация была направлена Вам ошибочно.
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:32
Вы можете ознакомиться с официальными правилами на сайте
С уважением, Татьяна
З повагою, Portmone.com
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:11
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Portmone, прошу разъяснить за какой период начисляется абонка Месяц в начале текущего месяца, за прошлый или текущий?
Похоже, шо за текущий
Тогда непонятно, как Портмоне прогнозирует СКОЛЬКО счетов клиент оплатит в текущем месяце
Т.к. за 1..2 пакета счетов абонка 19.90, а за 3..4 -- 39.80грн
Вот если я прошлые месяцы оплачивал 4 пакета счетов, а в этом только ОДИН, то кто/када вернет мне излишне начисленную абонку?
Опять через саппорт задним числом выцыганивать? Саппорт бурчит шото про кол-во подписанных счетов, мол если клиент подписан на 4ре пакета, то и абонка за 4ре пакета, и пофиз скока он из тех пакетов оплатил. Т.е. нуна еще заранее и отписаться он ненужных счетов
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:07
пару лет назад столкнулась с тем что абонку начисляют не по количесту оплаченых счетов от одного постащика, а по количеству подписок на счета от одного поставщика...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:18
Сумма фиксированной комиссии начисляется каждого 1го числа месяца за факт предоставленных услуг в прошлом месяце, а именно: за факт выгрузки электронных счетов клиенту в профиль от компаний, что добавлены в шаблонах.
В случае получения 2х счетов от одной компании (к примеру, 2 счета по двум квартирам "Укртелеком"), сумма комиссии составляет 19.90 грн. В случае получения 3х счетов сумма удваивается и т.д.
Более детальная информация изложена на сайте в разделе "Тарифы"
С уважением, Татьяна
Востаннє редагувалось Portmone в Вів 16 жов, 2018 17:20, всього редагувалось 1 раз.
З повагою, Portmone.com
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:20
Сумма фиксированной комиссии начисляется за факт выгрузки электронных счетов клиенту в профиль от компаний, что добавлены в шаблонах, но не за их оплату.
В случае получения 2х счетов от одной компании (к примеру, 2 счета по двум квартирам "Укртелеком"), сумма комиссии составляет 19.90 грн. В случае получения 3х счетов сумма удваивается и т.д.
Более детальная информация изложена на сайте в разделе "Тарифы"
С уважением, Татьяна
З повагою, Portmone.com
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