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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:52

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

demichh написав:а где взять "унікальний промокод" для регистрациий с шарой на 3 мес.?
"Мастеркард Більше". Промокод за 10 балів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:21

  guntherhouse777 написав:А вот это вот "Согласно условиям акции, (п.3.1.1.) в акции могут принимать участие только новые, ранее не регистрировавшиеся, клиенты.

С уважением, Татьяна."
Это все обман?

Приношу свои извинения, данная информация была направлена Вам ошибочно.
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:32

  demichh написав:а где взять "унікальний промокод" для регистрациий с шарой на 3 мес.?

Вы можете ознакомиться с официальными правилами на сайте https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... rtmonecom_
С уважением, Татьяна
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:11

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Portmone, прошу разъяснить за какой период начисляется абонка Месяц в начале текущего месяца, за прошлый или текущий?
Похоже, шо за текущий :(
Тогда непонятно, как Портмоне прогнозирует СКОЛЬКО счетов клиент оплатит в текущем месяце :(
Т.к. за 1..2 пакета счетов абонка 19.90, а за 3..4 -- 39.80грн
Вот если я прошлые месяцы оплачивал 4 пакета счетов, а в этом только ОДИН, то кто/када вернет мне излишне начисленную абонку?
Опять через саппорт задним числом выцыганивать? Саппорт бурчит шото про кол-во подписанных счетов, мол если клиент подписан на 4ре пакета, то и абонка за 4ре пакета, и пофиз скока он из тех пакетов оплатил. Т.е. нуна еще заранее и отписаться он ненужных счетов :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:07

  clientage написав:Тогда непонятно, как Портмоне прогнозирует СКОЛЬКО счетов клиент оплатит в текущем месяце

пару лет назад столкнулась с тем что абонку начисляют не по количесту оплаченых счетов от одного постащика, а по количеству подписок на счета от одного поставщика...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:18

  clientage написав:Portmone, прошу разъяснить за какой период начисляется абонка Месяц в начале текущего месяца, за прошлый или текущий?
Похоже, шо за текущий :(
Тогда непонятно, как Портмоне прогнозирует СКОЛЬКО счетов клиент оплатит в текущем месяце :(
Т.к. за 1..2 пакета счетов абонка 19.90, а за 3..4 -- 39.80грн
Вот если я прошлые месяцы оплачивал 4 пакета счетов, а в этом только ОДИН, то кто/када вернет мне излишне начисленную абонку?
Опять через саппорт задним числом выцыганивать? Саппорт бурчит шото про кол-во подписанных счетов, мол если клиент подписан на 4ре пакета, то и абонка за 4ре пакета, и пофиз скока он из тех пакетов оплатил. Т.е. нуна еще заранее и отписаться он ненужных счетов :wink:

Сумма фиксированной комиссии начисляется каждого 1го числа месяца за факт предоставленных услуг в прошлом месяце, а именно: за факт выгрузки электронных счетов клиенту в профиль от компаний, что добавлены в шаблонах.
В случае получения 2х счетов от одной компании (к примеру, 2 счета по двум квартирам "Укртелеком"), сумма комиссии составляет 19.90 грн. В случае получения 3х счетов сумма удваивается и т.д.
Более детальная информация изложена на сайте в разделе "Тарифы" https://www.portmone.com.ua/r3/ru/month
С уважением, Татьяна
Востаннє редагувалось Portmone в Вів 16 жов, 2018 17:20, всього редагувалось 1 раз.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:20

  Cler написав:
  clientage написав:Тогда непонятно, как Портмоне прогнозирует СКОЛЬКО счетов клиент оплатит в текущем месяце

пару лет назад столкнулась с тем что абонку начисляют не по количесту оплаченых счетов от одного постащика, а по количеству подписок на счета от одного поставщика...

Сумма фиксированной комиссии начисляется за факт выгрузки электронных счетов клиенту в профиль от компаний, что добавлены в шаблонах, но не за их оплату.
В случае получения 2х счетов от одной компании (к примеру, 2 счета по двум квартирам "Укртелеком"), сумма комиссии составляет 19.90 грн. В случае получения 3х счетов сумма удваивается и т.д.
Более детальная информация изложена на сайте в разделе "Тарифы" https://www.portmone.com.ua/r3/ru/month
С уважением, Татьяна
З повагою, Portmone.com
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