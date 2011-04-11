Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Додано: Сер 24 жов, 2018 15:01

Portmone, уточнение по поводу акции с МС - оплата без комиссии до конца года или 90 дней с момента активации промокода? например если активировать код 15 декабря, то без комиссии можно будет оплачивать до 14 марта? а то после прочтения правил правил не совсем понятно...

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