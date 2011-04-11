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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 08 лис, 2018 06:01
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Странное дело, в Портмоне разве нельзя повторить оплату коммуналки в начале текущего месяца, по шаблону, оплаченному в конце прошлого месяца? В моем конкретном случае была недоплата за предыдущий месяц, а сейчас хотелось бы закрыть долг, но не когда-то потом в 20-х числах, а именно сегодня. Где опция "повторить платеж"? В разделе "Текущие счета/Пополнить баланс" пусто, в "Шаблонах" можно только их редактировать или же медитировать на их список, но где кнопка "Оплатить еще раз"? В "Архиве" нашел "Оплатить счета" - но это всего лишь ссылка на предыдущий оплаченный счет, система бодренько светит зеленым предыдущую оплату и на этом все. Это что, такой причёсанный онлайн-совок или я не туда смотрю? Просветите плз
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:30
Каждая компания имеет свой период выгрузки счета, и счет предоставляется один в месяц(аналогично бумажной квитанции); речь идет о тех компаниях, которые в принципе предоставляют электронные счета.
Счет от такой компании можно оплатить один раз в месяц, по полученному счету в раздел "Текущие счета".
Есть компании, что позволяют клиенту оплатить свои услуги не дожидаясь счета, на произвольную сумму - это можно сделать в разделе "Пополнить баланс в компаниях".
Если все же необходимо срочно произвести доплату в компанию, а счет за новый месяц еще не поступил, Вы можете воспользоваться оплатой по реквизитам
С уважением, Татьяна
З повагою, Portmone.com
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:19
Portmone, где-то можно поссмотреть информацию о том по каким MCC-кодам прохоят оплыты коммунальных платежей по Киеву (ГИВЦ, КиевТеплоЭнерго, КиевВодоКанал, ДТЕК, КевГаз и т.д.) - это нужно что бы определится с отптимальной для оплаты картой. Заранее спасибо!
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:16
Данную информацию могу предоставить Вам в личном сообщении.
Укажите, пожалуйста, Ваш логин в системе, а также контактные данные для обратной связи(можете написать здесь или по другим каналам связи на нашем сайте).
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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