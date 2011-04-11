Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Додано: Чет 08 лис, 2018 06:01

Странное дело, в Портмоне разве нельзя повторить оплату коммуналки в начале текущего месяца, по шаблону, оплаченному в конце прошлого месяца? В моем конкретном случае была недоплата за предыдущий месяц, а сейчас хотелось бы закрыть долг, но не когда-то потом в 20-х числах, а именно сегодня. Где опция "повторить платеж"? В разделе "Текущие счета/Пополнить баланс" пусто, в "Шаблонах" можно только их редактировать или же медитировать на их список, но где кнопка "Оплатить еще раз"? В "Архиве" нашел "Оплатить счета" - но это всего лишь ссылка на предыдущий оплаченный счет, система бодренько светит зеленым предыдущую оплату и на этом все. Это что, такой причёсанный онлайн-совок или я не туда смотрю? Просветите плз

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.