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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 06:01

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Странное дело, в Портмоне разве нельзя повторить оплату коммуналки в начале текущего месяца, по шаблону, оплаченному в конце прошлого месяца? В моем конкретном случае была недоплата за предыдущий месяц, а сейчас хотелось бы закрыть долг, но не когда-то потом в 20-х числах, а именно сегодня. Где опция "повторить платеж"? В разделе "Текущие счета/Пополнить баланс" пусто, в "Шаблонах" можно только их редактировать или же медитировать на их список, но где кнопка "Оплатить еще раз"? В "Архиве" нашел "Оплатить счета" - но это всего лишь ссылка на предыдущий оплаченный счет, система бодренько светит зеленым предыдущую оплату и на этом все. Это что, такой причёсанный онлайн-совок или я не туда смотрю? Просветите плз
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:30

  pharus написав:Странное дело, в Портмоне разве нельзя повторить оплату коммуналки в начале текущего месяца, по шаблону, оплаченному в конце прошлого месяца? В моем конкретном случае была недоплата за предыдущий месяц, а сейчас хотелось бы закрыть долг, но не когда-то потом в 20-х числах, а именно сегодня. Где опция "повторить платеж"? В разделе "Текущие счета/Пополнить баланс" пусто, в "Шаблонах" можно только их редактировать или же медитировать на их список, но где кнопка "Оплатить еще раз"? В "Архиве" нашел "Оплатить счета" - но это всего лишь ссылка на предыдущий оплаченный счет, система бодренько светит зеленым предыдущую оплату и на этом все. Это что, такой причёсанный онлайн-совок или я не туда смотрю? Просветите плз

Каждая компания имеет свой период выгрузки счета, и счет предоставляется один в месяц(аналогично бумажной квитанции); речь идет о тех компаниях, которые в принципе предоставляют электронные счета.
Счет от такой компании можно оплатить один раз в месяц, по полученному счету в раздел "Текущие счета".
Есть компании, что позволяют клиенту оплатить свои услуги не дожидаясь счета, на произвольную сумму - это можно сделать в разделе "Пополнить баланс в компаниях".
Если все же необходимо срочно произвести доплату в компанию, а счет за новый месяц еще не поступил, Вы можете воспользоваться оплатой по реквизитам https://www.portmone.com.ua/r3/oplatit- ... ekvizitam/
С уважением, Татьяна
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:19

Portmone, где-то можно поссмотреть информацию о том по каким MCC-кодам прохоят оплыты коммунальных платежей по Киеву (ГИВЦ, КиевТеплоЭнерго, КиевВодоКанал, ДТЕК, КевГаз и т.д.) - это нужно что бы определится с отптимальной для оплаты картой. Заранее спасибо!
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:16

  Cler написав:Portmone, где-то можно поссмотреть информацию о том по каким MCC-кодам прохоят оплыты коммунальных платежей по Киеву (ГИВЦ, КиевТеплоЭнерго, КиевВодоКанал, ДТЕК, КевГаз и т.д.) - это нужно что бы определится с отптимальной для оплаты картой. Заранее спасибо!

Данную информацию могу предоставить Вам в личном сообщении.
Укажите, пожалуйста, Ваш логин в системе, а также контактные данные для обратной связи(можете написать здесь или по другим каналам связи на нашем сайте).
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:22

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Cler написав:ГИВЦ, КиевТеплоЭнерго, КиевВодоКанал, ДТЕК, КевГаз и ...

эт все 4900... вот по "т.д." точно не знаю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:17

  Cler написав:Portmone, где-то можно поссмотреть информацию о том по каким MCC-кодам прохоят оплыты коммунальных платежей по Киеву (ГИВЦ, КиевТеплоЭнерго, КиевВодоКанал, ДТЕК, КевГаз и т.д.) - это нужно что бы определится с отптимальной для оплаты картой. Заранее спасибо!

Ответ направлен в личные сообщения.
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:14

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Portmone написав:
  Cler написав:Portmone, где-то можно поссмотреть информацию о том по каким MCC-кодам прохоят оплыты коммунальных платежей по Киеву (ГИВЦ, КиевТеплоЭнерго, КиевВодоКанал, ДТЕК, КевГаз и т.д.) - это нужно что бы определится с отптимальной для оплаты картой. Заранее спасибо!

Ответ направлен в личные сообщения.
С уважением, Татьяна.
У вас что персональный подход к клиенту?
Каждому свой Мсс да ещё и секретный что б никто вокруг не знал? )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:59

  Aps написав:
Portmone написав:
  Cler написав:Portmone, где-то можно поссмотреть информацию о том по каким MCC-кодам прохоят оплыты коммунальных платежей по Киеву (ГИВЦ, КиевТеплоЭнерго, КиевВодоКанал, ДТЕК, КевГаз и т.д.) - это нужно что бы определится с отптимальной для оплаты картой. Заранее спасибо!

Ответ направлен в личные сообщения.
С уважением, Татьяна.
У вас что персональный подход к клиенту?
Каждому свой Мсс да ещё и секретный что б никто вокруг не знал? )

Стараемся каждому клиенту отвечать лично, чтобы переписка не затерялась :wink:
Возможно, у Вас есть к нам какой-то вопрос?
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:50

  clientage написав:
  Cler написав:ГИВЦ, КиевТеплоЭнерго, КиевВодоКанал, ДТЕК, КевГаз и ...

эт все 4900... вот по "т.д." точно не знаю :)

спасибо! карта Альфы значит не подходит, а по ПУМБу есть смысл платить... :D
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:52

Portmone, активировал промокод для оплаты в течении 90 дней без комиссии, но сегодня столкнулся с тем что по VEGA-телеком пишет "Комісія 2%, не меньше 2 грн." - почему по этому поставщику услуг не действуют условия акции?
ТЕА
 
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