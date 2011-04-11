Для выяснения причины буду благодарна, если укажете Ваш логин в системе.Вы можете написать в личные сообщения здесь или обратиться в нашу службу поддержки(чат, Facebook, почта или мобильный)
С уважением, Татьяна
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 12 гру, 2018 18:59
Для выяснения причины буду благодарна, если укажете Ваш логин в системе.Вы можете написать в личные сообщения здесь или обратиться в нашу службу поддержки(чат, Facebook, почта или мобильный)
С уважением, Татьяна
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:05
Portmone
Я можу поміняти тарифний план з "Місяць" на "Коміссія", а через кілька місяців повернутись назад в тп "Місяць"? Є якісь обмеження по переходам з одного тарифного плану в інший?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:22
Золота картка Portmone
Отримав на емейл запрошення на замовлення.
Переходжу по лінці - читаю умови.
Якась казка, а не картка
Хто уже пробував замовляти?
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:09
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Спасибо за промокод
"Тільки для вас ми підготували унікальний подарунок – поповнення мобільного без комісії протягом всього 2019 року."
ps Пришло на почту. Активировать промокод надо до 7 января.
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:06
Portmone некорректно передает информацию о платеже в банк.
Portmone , Обратил внимание, что все "SMS-платежи", которые я сделал,
проходят, как "оплата в магазине", что не соответствует действительности,
а должны проходить как "оплата в интернете".
С чем связана такая ПОДМЕНА?
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:18
А шо такое SMS-платежи?
Де вы их делаете?
... делайте хоть что-нибудь!
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