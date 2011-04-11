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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:59

  ТЕА написав:Portmone, активировал промокод для оплаты в течении 90 дней без комиссии, но сегодня столкнулся с тем что по VEGA-телеком пишет "Комісія 2%, не меньше 2 грн." - почему по этому поставщику услуг не действуют условия акции?

Для выяснения причины буду благодарна, если укажете Ваш логин в системе.Вы можете написать в личные сообщения здесь или обратиться в нашу службу поддержки(чат, Facebook, почта или мобильный)
С уважением, Татьяна
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:05

Portmone
Я можу поміняти тарифний план з "Місяць" на "Коміссія", а через кілька місяців повернутись назад в тп "Місяць"? Є якісь обмеження по переходам з одного тарифного плану в інший?
Квінто
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:22

Золота картка Portmone

Отримав на емейл запрошення на замовлення.
Переходжу по лінці - читаю умови.
Якась казка, а не картка :)

Хто уже пробував замовляти?
bor
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:09

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Спасибо за промокод :)
"Тільки для вас ми підготували унікальний подарунок – поповнення мобільного без комісії протягом всього 2019 року."

ps Пришло на почту. Активировать промокод надо до 7 января.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:06

Portmone некорректно передает информацию о платеже в банк.

Portmone , Обратил внимание, что все "SMS-платежи", которые я сделал,
проходят, как "оплата в магазине", что не соответствует действительности,
а должны проходить как "оплата в интернете".
С чем связана такая ПОДМЕНА?
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:18

  акет написав:Portmone , Обратил внимание, что все "SMS-платежи", которые я сделал,
проходят, как "оплата в магазине", что не соответствует действительности,
а должны проходить как "оплата в интернете".
С чем связана такая ПОДМЕНА?

А шо такое SMS-платежи?
Де вы их делаете?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:46

clientage , карта привязывается к номеру мобильного телефона, а дальше на номере набирать ussd-команды.
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:26

  clientage написав:
  акет написав:Portmone , Обратил внимание, что все "SMS-платежи", которые я сделал,
проходят, как "оплата в магазине", что не соответствует действительности,
а должны проходить как "оплата в интернете".
С чем связана такая ПОДМЕНА?

А шо такое SMS-платежи?
Де вы их делаете?

походу имеется ввиду вот это
https://www.portmone.com.ua/ussd-info/
curiousobro
 
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