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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:33

  MASolomko написав:Спасибо за промокод :)
"Тільки для вас ми підготували унікальний подарунок – поповнення мобільного без комісії протягом всього 2019 року."

ps Пришло на почту. Активировать промокод надо до 7 января.

Будь ласка :wink: Вітаємо з новорічними святами!
У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся.
З повагою, Тетяна.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:37

  акет написав:Portmone , Обратил внимание, что все "SMS-платежи", которые я сделал,
проходят, как "оплата в магазине", что не соответствует действительности,
а должны проходить как "оплата в интернете".
С чем связана такая ПОДМЕНА?

Для оплаты с помощью смс запроса используются другие терминалы, что позиционируются как "Оплата в магазине".
Для полноценной "Оплаты" в интернете обязательным условием является ввод всех данных по карте.
Для упрощения платежа для клиента используются альтернативные методы и настройки (как, например, в автоплатежах или оплате через голосовое меню)
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлень: 46
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:39

  clientage написав:
  акет написав:Portmone , Обратил внимание, что все "SMS-платежи", которые я сделал,
проходят, как "оплата в магазине", что не соответствует действительности,
а должны проходить как "оплата в интернете".
С чем связана такая ПОДМЕНА?

А шо такое SMS-платежи?
Де вы их делаете?

Через нашу систему Вы можете оплачивать счет с помощью смс сообщения, голосового меню, настроить автоплатеж или быструю оплату с приложения.
Для получения деталей, пожалуйста, пишите или звоните нам, всегда будем рады помочь :)
https://www.portmone.com.ua/r3/uk/contacts
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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