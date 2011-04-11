Будь ласка Вітаємо з новорічними святами!
У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся.
З повагою, Тетяна.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:33
Будь ласка Вітаємо з новорічними святами!
У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся.
З повагою, Тетяна.
З повагою, Portmone.com
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:37
Для оплаты с помощью смс запроса используются другие терминалы, что позиционируются как "Оплата в магазине".
Для полноценной "Оплаты" в интернете обязательным условием является ввод всех данных по карте.
Для упрощения платежа для клиента используются альтернативные методы и настройки (как, например, в автоплатежах или оплате через голосовое меню)
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:39
Через нашу систему Вы можете оплачивать счет с помощью смс сообщения, голосового меню, настроить автоплатеж или быструю оплату с приложения.
Для получения деталей, пожалуйста, пишите или звоните нам, всегда будем рады помочь
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
Додано: Сер 16 січ, 2019 14:49
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Вы же в ноябре-декабре 2018 года выпили возможность оплаты через SMS-платежи. Точнее в личном кабинете уже нет возможности привязать карту к мобильному номеру для этих платежей.
Или я неправильно понял?
Ещё момент. В личном кабинете делаю пополнение телефона через кошелёк masterpass, в котором несколько платежных карт. Если я делаю оплату с разных из этих карт, то для каждой карты я должен пройти процедуру верификации?
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:16
Вы можете настроить возможность оплаты с помощью смс в разделе
Да, процедура верификации необходима для каждой карты.
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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