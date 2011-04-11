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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:33

  MASolomko написав:Спасибо за промокод :)
"Тільки для вас ми підготували унікальний подарунок – поповнення мобільного без комісії протягом всього 2019 року."

ps Пришло на почту. Активировать промокод надо до 7 января.

Будь ласка :wink: Вітаємо з новорічними святами!
У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся.
З повагою, Тетяна.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:37

  акет написав:Portmone , Обратил внимание, что все "SMS-платежи", которые я сделал,
проходят, как "оплата в магазине", что не соответствует действительности,
а должны проходить как "оплата в интернете".
С чем связана такая ПОДМЕНА?

Для оплаты с помощью смс запроса используются другие терминалы, что позиционируются как "Оплата в магазине".
Для полноценной "Оплаты" в интернете обязательным условием является ввод всех данных по карте.
Для упрощения платежа для клиента используются альтернативные методы и настройки (как, например, в автоплатежах или оплате через голосовое меню)
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:39

  clientage написав:
  акет написав:Portmone , Обратил внимание, что все "SMS-платежи", которые я сделал,
проходят, как "оплата в магазине", что не соответствует действительности,
а должны проходить как "оплата в интернете".
С чем связана такая ПОДМЕНА?

А шо такое SMS-платежи?
Де вы их делаете?

Через нашу систему Вы можете оплачивать счет с помощью смс сообщения, голосового меню, настроить автоплатеж или быструю оплату с приложения.
Для получения деталей, пожалуйста, пишите или звоните нам, всегда будем рады помочь :)
https://www.portmone.com.ua/r3/uk/contacts
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:49

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Portmone написав:Через нашу систему Вы можете оплачивать счет с помощью смс сообщения...
Вы же в ноябре-декабре 2018 года выпили возможность оплаты через SMS-платежи. Точнее в личном кабинете уже нет возможности привязать карту к мобильному номеру для этих платежей.

Или я неправильно понял?


Ещё момент. В личном кабинете делаю пополнение телефона через кошелёк masterpass, в котором несколько платежных карт. Если я делаю оплату с разных из этих карт, то для каждой карты я должен пройти процедуру верификации?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:16

  MASolomko написав:
  Portmone написав:Через нашу систему Вы можете оплачивать счет с помощью смс сообщения...
Вы же в ноябре-декабре 2018 года выпили возможность оплаты через SMS-платежи. Точнее в личном кабинете уже нет возможности привязать карту к мобильному номеру для этих платежей.

Или я неправильно понял?


Ещё момент. В личном кабинете делаю пополнение телефона через кошелёк masterpass, в котором несколько платежных карт. Если я делаю оплату с разных из этих карт, то для каждой карты я должен пройти процедуру верификации?



Вы можете настроить возможность оплаты с помощью смс в разделе https://www.portmone.com.ua/r3/ru/services/mobile

Да, процедура верификации необходима для каждой карты.

С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:08

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Спасибо, Татьяна! Ссылка то, что нужно :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:30

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Активировал выигранный промокод в Мастеркард бильше. Уже был промокод по акции Укртелеком до 13.03.19. Так Портмоне расщедрилось и дало АЖ до 29.03.19. Т.е. на 13 дней. Вроде писали, что промокоды добавляются, а не суммируются.
Разочарован.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:06

Portmone, почему для оплаты счёта за отопление на 3000 грн. не требуется верификация платёжной карты, а при пополнении мобильного на 5 грн. нужно верифицировать карту? Вам не кажется что это не логичным, с учётом того что сайте мобильного оператора эта же самая операция проходит без всяких верификаций?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:14

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Отопление вы платите, скорее всего, себе и найти вас будет не проблема. А телефон препейд, скорее всего :)
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:53

  lel написав:Активировал выигранный промокод в Мастеркард бильше. Уже был промокод по акции Укртелеком до 13.03.19. Так Портмоне расщедрилось и дало АЖ до 29.03.19. Т.е. на 13 дней. Вроде писали, что промокоды добавляются, а не суммируются.
Разочарован.

Промокоды не суммируются в системе. Для более детальной проверки, пожалуйста, укажите Ваш логин в системе.
Вы можете написать здесь или любым удобным способом по контактам, указанным на сайте.
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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