Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Додано: Вів 29 січ, 2019 10:06

Portmone, почему для оплаты счёта за отопление на 3000 грн. не требуется верификация платёжной карты, а при пополнении мобильного на 5 грн. нужно верифицировать карту? Вам не кажется что это не логичным, с учётом того что сайте мобильного оператора эта же самая операция проходит без всяких верификаций?...

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