Будь ласка Вітаємо з новорічними святами!
У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся.
З повагою, Тетяна.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:33
Будь ласка Вітаємо з новорічними святами!
У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся.
З повагою, Тетяна.
З повагою, Portmone.com
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:37
Для оплаты с помощью смс запроса используются другие терминалы, что позиционируются как "Оплата в магазине".
Для полноценной "Оплаты" в интернете обязательным условием является ввод всех данных по карте.
Для упрощения платежа для клиента используются альтернативные методы и настройки (как, например, в автоплатежах или оплате через голосовое меню)
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:39
Через нашу систему Вы можете оплачивать счет с помощью смс сообщения, голосового меню, настроить автоплатеж или быструю оплату с приложения.
Для получения деталей, пожалуйста, пишите или звоните нам, всегда будем рады помочь
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
Додано: Сер 16 січ, 2019 14:49
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Вы же в ноябре-декабре 2018 года выпили возможность оплаты через SMS-платежи. Точнее в личном кабинете уже нет возможности привязать карту к мобильному номеру для этих платежей.
Или я неправильно понял?
Ещё момент. В личном кабинете делаю пополнение телефона через кошелёк masterpass, в котором несколько платежных карт. Если я делаю оплату с разных из этих карт, то для каждой карты я должен пройти процедуру верификации?
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:16
Вы можете настроить возможность оплаты с помощью смс в разделе
Да, процедура верификации необходима для каждой карты.
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
Додано: Суб 19 січ, 2019 10:08
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Спасибо, Татьяна! Ссылка то, что нужно
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:30
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Активировал выигранный промокод в Мастеркард бильше. Уже был промокод по акции Укртелеком до 13.03.19. Так Портмоне расщедрилось и дало АЖ до 29.03.19. Т.е. на 13 дней. Вроде писали, что промокоды добавляются, а не суммируются.
Разочарован.
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:06
Portmone, почему для оплаты счёта за отопление на 3000 грн. не требуется верификация платёжной карты, а при пополнении мобильного на 5 грн. нужно верифицировать карту? Вам не кажется что это не логичным, с учётом того что сайте мобильного оператора эта же самая операция проходит без всяких верификаций?...
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Додано: Вів 29 січ, 2019 10:14
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Отопление вы платите, скорее всего, себе и найти вас будет не проблема. А телефон препейд, скорее всего
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:53
Промокоды не суммируются в системе. Для более детальной проверки, пожалуйста, укажите Ваш логин в системе.
Вы можете написать здесь или любым удобным способом по контактам, указанным на сайте.
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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