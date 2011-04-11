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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:57
Тракторист написав:Portmone
, почему для оплаты счёта за отопление на 3000 грн. не требуется верификация платёжной карты, а при пополнении мобильного на 5 грн. нужно верифицировать карту? Вам не кажется что это не логичным, с учётом того что сайте мобильного оператора эта же самая операция проходит без всяких верификаций?...
Верификацией(т.е. проверкой) уже является факт ввода Вашего логина и пароля в системе. Эти данные являются конфиденциальными, также как и номер лицевого счета за отопление( по нему можно узнать адрес и ФИО получателя и в случае чего предьявить претензию).
Оплата предоплаченой мобильной связи является операцией с наибольшими рисками, так как номер невозможно отследить/привязать к определенному человеку или узнать где и кем куплена сим карта.
В данном случае верификация позволяет минимизировать риски потенциального мошенничества.
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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Portmone
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:05
Portmone
, а де новые акции, промокоды, бонусы?
У меня все закончилось, хочу новые скидки или пойду платить на Хаб или Изю
Оборот под 9К мимо вашей кассы пролетит то.......
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:00
не змогли підв'язати промокод 90днів від МБ на днях на флажку 31.01.
Пробували морозитись, але таки компенсували бонусами повністю.
Респект
промокод від Мінфіна UF9U733
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