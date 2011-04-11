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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:57

  Тракторист написав:Portmone, почему для оплаты счёта за отопление на 3000 грн. не требуется верификация платёжной карты, а при пополнении мобильного на 5 грн. нужно верифицировать карту? Вам не кажется что это не логичным, с учётом того что сайте мобильного оператора эта же самая операция проходит без всяких верификаций?...

Верификацией(т.е. проверкой) уже является факт ввода Вашего логина и пароля в системе. Эти данные являются конфиденциальными, также как и номер лицевого счета за отопление( по нему можно узнать адрес и ФИО получателя и в случае чего предьявить претензию).
Оплата предоплаченой мобильной связи является операцией с наибольшими рисками, так как номер невозможно отследить/привязать к определенному человеку или узнать где и кем куплена сим карта.
В данном случае верификация позволяет минимизировать риски потенциального мошенничества.
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:05

Portmone, а де новые акции, промокоды, бонусы?
У меня все закончилось, хочу новые скидки или пойду платить на Хаб или Изю
Оборот под 9К мимо вашей кассы пролетит то....... :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:00

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

не змогли підв'язати промокод 90днів від МБ на днях на флажку 31.01.
Пробували морозитись, але таки компенсували бонусами повністю.
Респект
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:57

clientage Добрый день!Новые акции обязательно будут! Пожалуйста, проверяйте раздел "Акции" на сайте https://www.portmone.com.ua/r3/uk/news#offers.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:03

wolt450 Доброго дня! Так, дійсно, були технічні складнощі 31 січня з активацією промокодів. Складнощі було усунено. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Раді, що Ви користуєтесь сервісом Портмоне.
З повагою, Portmone.com
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