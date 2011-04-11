Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Тракторист написав:Portmone, почему для оплаты счёта за отопление на 3000 грн. не требуется верификация платёжной карты, а при пополнении мобильного на 5 грн. нужно верифицировать карту? Вам не кажется что это не логичным, с учётом того что сайте мобильного оператора эта же самая операция проходит без всяких верификаций?...
Верификацией(т.е. проверкой) уже является факт ввода Вашего логина и пароля в системе. Эти данные являются конфиденциальными, также как и номер лицевого счета за отопление( по нему можно узнать адрес и ФИО получателя и в случае чего предьявить претензию). Оплата предоплаченой мобильной связи является операцией с наибольшими рисками, так как номер невозможно отследить/привязать к определенному человеку или узнать где и кем куплена сим карта. В данном случае верификация позволяет минимизировать риски потенциального мошенничества. С уважением, Татьяна.
wolt450 Доброго дня! Так, дійсно, були технічні складнощі 31 січня з активацією промокодів. Складнощі було усунено. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Раді, що Ви користуєтесь сервісом Портмоне.