Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Сегодня получил на почту рассылку касательно акции про розыгрыш телевизора "LG SUPER UHD телевизор с экраном Nano Cell™" (49SK8100PLA). В тексте рассылки много внимания уделили описанию телевизора, но нет строчек касательно условий акции. Зашел на ваш маркетинговый сайт и тоже пусто касательно этой акции Пролейте свет на эту акцию.
Благодарю за внимание.
На нашем сайте, в разделе "Акции" Вы можете ознакомиться с детальными условиями участия в розыгрыше: https://www.portmone.com.ua/r3/ru/offers/2019-04-09 Также, по ссылке Вы можете увидеть официальные правила акции: https://www.portmone.com.ua/r3/public/d ... t_zone.pdf Основные требования: достаточно зарегистрироваться в нашей системе/быть зарегистрированным пользователем провести платеж на сумму от 10 грн в пользу любого оператора мобильной связи с личного кабинета (раздел "Мобильная связь" (Вы можете проводить любое количество платежей) до 10.05.2019 ожидать оглашения результатов
Татьяна, спасибо. Разобрался. Не смог найти информацию про акцию из-за открытия сайта с мобильного устройства, в разделе "Новости" не увидел, что там есть переключатель "новости/Акции". Точнее при просмотре с компьютере это становиться ясным и очевидным, а вот с мобильного устройства этот переключатель можно упустить из виду. ИМХО. Возьмите на заметку для разработчиков сайта.
MASolomko написав:Татьяна, спасибо. Разобрался. Не смог найти информацию про акцию из-за открытия сайта с мобильного устройства, в разделе "Новости" не увидел, что там есть переключатель "новости/Акции". Точнее при просмотре с компьютере это становиться ясным и очевидным, а вот с мобильного устройства этот переключатель можно упустить из виду. ИМХО. Возьмите на заметку для разработчиков сайта.
Благодарю за детальный комментарий! Обязательно передадим информацию для проверки в отдел разработки для улучшения отображения информации. В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь. Хорошего дня. С уважением, Татьяна
Сегодня получил на почту рассылку касательно акции про розыгрыш телевизора "LG SUPER UHD телевизор с экраном Nano Cell™" (49SK8100PLA). В тексте рассылки много внимания уделили описанию телевизора, но нет строчек касательно условий акции. Зашел на ваш маркетинговый сайт и тоже пусто касательно этой акции Пролейте свет на эту акцию.
Благодарю за внимание.
На нашем сайте, в разделе "Акции" Вы можете ознакомиться с детальными условиями участия в розыгрыше: https://www.portmone.com.ua/r3/ru/offers/2019-04-09 Также, по ссылке Вы можете увидеть официальные правила акции: https://www.portmone.com.ua/r3/public/d ... t_zone.pdf Основные требования: достаточно зарегистрироваться в нашей системе/быть зарегистрированным пользователем провести платеж на сумму от 10 грн в пользу любого оператора мобильной связи с личного кабинета (раздел "Мобильная связь" (Вы можете проводить любое количество платежей) до 10.05.2019 ожидать оглашения результатов
Желаем Вам победы! С уважением, Татьяна.
расшифруйте "от 10 грн." - это 10,01 грн. и более или 10,00 грн. и более?