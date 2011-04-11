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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 08:12

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  MASolomko написав:Пролейте свет на эту акцию.

https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2019-04-09
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 08:29

  MASolomko написав:Здравствуйте, Татьяна)

Сегодня получил на почту рассылку касательно акции про розыгрыш телевизора "LG SUPER UHD телевизор с экраном Nano Cell™" (49SK8100PLA). В тексте рассылки много внимания уделили описанию телевизора, но нет строчек касательно условий акции. Зашел на ваш маркетинговый сайт и тоже пусто касательно этой акции :(
Пролейте свет на эту акцию.

Благодарю за внимание.


На нашем сайте, в разделе "Акции" Вы можете ознакомиться с детальными условиями участия в розыгрыше: https://www.portmone.com.ua/r3/ru/offers/2019-04-09
Также, по ссылке Вы можете увидеть официальные правила акции: https://www.portmone.com.ua/r3/public/d ... t_zone.pdf
Основные требования:
достаточно зарегистрироваться в нашей системе/быть зарегистрированным пользователем
провести платеж на сумму от 10 грн в пользу любого оператора мобильной связи с личного кабинета (раздел "Мобильная связь" (Вы можете проводить любое количество платежей) до 10.05.2019
ожидать оглашения результатов

Желаем Вам победы!
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 19:06

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Татьяна, спасибо.
Разобрался. Не смог найти информацию про акцию из-за открытия сайта с мобильного устройства, в разделе "Новости" не увидел, что там есть переключатель "новости/Акции". Точнее при просмотре с компьютере это становиться ясным и очевидным, а вот с мобильного устройства этот переключатель можно упустить из виду. ИМХО.
Возьмите на заметку для разработчиков сайта. ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 08:31

  MASolomko написав:Татьяна, спасибо.
Разобрался. Не смог найти информацию про акцию из-за открытия сайта с мобильного устройства, в разделе "Новости" не увидел, что там есть переключатель "новости/Акции". Точнее при просмотре с компьютере это становиться ясным и очевидным, а вот с мобильного устройства этот переключатель можно упустить из виду. ИМХО.
Возьмите на заметку для разработчиков сайта. ;)

Благодарю за детальный комментарий!
Обязательно передадим информацию для проверки в отдел разработки для улучшения отображения информации.
В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь.
Хорошего дня.
С уважением, Татьяна
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 14:18

  Portmone написав:
  MASolomko написав:Здравствуйте, Татьяна)

Сегодня получил на почту рассылку касательно акции про розыгрыш телевизора "LG SUPER UHD телевизор с экраном Nano Cell™" (49SK8100PLA). В тексте рассылки много внимания уделили описанию телевизора, но нет строчек касательно условий акции. Зашел на ваш маркетинговый сайт и тоже пусто касательно этой акции :(
Пролейте свет на эту акцию.

Благодарю за внимание.


На нашем сайте, в разделе "Акции" Вы можете ознакомиться с детальными условиями участия в розыгрыше: https://www.portmone.com.ua/r3/ru/offers/2019-04-09
Также, по ссылке Вы можете увидеть официальные правила акции: https://www.portmone.com.ua/r3/public/d ... t_zone.pdf
Основные требования:
достаточно зарегистрироваться в нашей системе/быть зарегистрированным пользователем
провести платеж на сумму от 10 грн в пользу любого оператора мобильной связи с личного кабинета (раздел "Мобильная связь" (Вы можете проводить любое количество платежей) до 10.05.2019
ожидать оглашения результатов

Желаем Вам победы!
С уважением, Татьяна.

расшифруйте "от 10 грн." - это 10,01 грн. и более или 10,00 грн. и более?

почему вы в разных местах используете разные формулировки? почему не написать в рекламе так как написано в официальных правилах? - "на суму не менше 10
гривень"...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:14

  Cler написав:
  Portmone написав:
  MASolomko написав:Здравствуйте, Татьяна)

Сегодня получил на почту рассылку касательно акции про розыгрыш телевизора "LG SUPER UHD телевизор с экраном Nano Cell™" (49SK8100PLA). В тексте рассылки много внимания уделили описанию телевизора, но нет строчек касательно условий акции. Зашел на ваш маркетинговый сайт и тоже пусто касательно этой акции :(
Пролейте свет на эту акцию.

Благодарю за внимание.


На нашем сайте, в разделе "Акции" Вы можете ознакомиться с детальными условиями участия в розыгрыше: https://www.portmone.com.ua/r3/ru/offers/2019-04-09
Также, по ссылке Вы можете увидеть официальные правила акции: https://www.portmone.com.ua/r3/public/d ... t_zone.pdf
Основные требования:
достаточно зарегистрироваться в нашей системе/быть зарегистрированным пользователем
провести платеж на сумму от 10 грн в пользу любого оператора мобильной связи с личного кабинета (раздел "Мобильная связь" (Вы можете проводить любое количество платежей) до 10.05.2019
ожидать оглашения результатов

Желаем Вам победы!
С уважением, Татьяна.

расшифруйте "от 10 грн." - это 10,01 грн. и более или 10,00 грн. и более?

почему вы в разных местах используете разные формулировки? почему не написать в рекламе так как написано в официальных правилах? - "на суму не менше 10
гривень"...


Сумма платежа должна составлять минимум 10 грн.
С уважением, Татьяна
З повагою, Portmone.com
Portmone
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  #<1 ... 59606162
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