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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41

  Siris написав:
  clientage написав:
  Siris написав:Подскажите. На бонусном счету с помощью промокода появилось 60 грн.
19,90 грн списало в счет ежемесячной комисии по тарифу "месяц". Как остальными 40 грн пополнить моб телефон ?

а шооо, так можна? :wink:
Оте бонусы ж тока для абонки, через мес еще спишут 19.90


В п3.2 правил написано, что можна оплачивать бонусами разные услуги.

т.е. оплачивать комисс при оплате этих услуг
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:52

Siris

С помощью бонусного счета оплачивается только комиссия при оплате услуг, указанных в правилах.
Внесем правки в ближайшее время. Благодарим за уточнение!
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:52

  clientage написав:т.е. оплачивать комисс при оплате этих услуг

Спасиба, с этим понятно.
Еще в правилах написано, что срок бонусов 2 месяца и их можна продлить новыми бонусами. Как можна добавить бонусы без промокода?
Siris
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:49

Siris

Следите, пожалуйста, за рассылкой, за новостями и акциями, с помощью которых можно получать дополнительные бонусные баллы!
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:13

  Portmone написав:Siris

Следите, пожалуйста, за рассылкой, за новостями и акциями, с помощью которых можно получать дополнительные бонусные баллы!

Ну даа, недавно была раздача слонов старичкам, мне закинули вот просто так +60
Portmone, дякую :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 60616263
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