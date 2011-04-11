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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41
Siris написав: clientage написав: Siris написав:
Подскажите. На бонусном счету с помощью промокода появилось 60 грн.
19,90 грн списало в счет ежемесячной комисии по тарифу "месяц". Как остальными 40 грн пополнить моб телефон ?
а шооо, так можна?
Оте бонусы ж тока для абонки, через мес еще спишут 19.90
В п3.2 правил написано, что можна оплачивать бонусами разные услуги.
т.е. оплачивать комисс при оплате этих услуг
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:52
Siris
С помощью бонусного счета оплачивается только комиссия при оплате услуг, указанных в правилах.
Внесем правки в ближайшее время. Благодарим за уточнение!
З повагою, Portmone.com
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:52
clientage написав:
т.е. оплачивать комисс при оплате этих услуг
Спасиба, с этим понятно.
Еще в правилах написано, что срок бонусов 2 месяца и их можна продлить новыми бонусами. Как можна добавить бонусы без промокода?
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Siris
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:49
Siris
Следите, пожалуйста, за рассылкой, за новостями и акциями, с помощью которых можно получать дополнительные бонусные баллы!
З повагою, Portmone.com
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Portmone
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:13
Portmone написав:Siris
Следите, пожалуйста, за рассылкой, за новостями и акциями, с помощью которых можно получать дополнительные бонусные баллы!
Ну даа, недавно была раздача слонов старичкам, мне закинули вот просто так +60
Portmone, дякую
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:17
Portmone, а почему по акции с Мастеркард-больше дискриминируются старые клиенты?
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Тракторист
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:46
Тракторист написав:Portmone, а почему по акции с Мастеркард-больше дискриминируются старые клиенты?
Как пишут выше старичкам налили 60 просто так
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Boundless
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:49
Boundless написав:
Тракторист написав:Portmone, а почему по акции с Мастеркард-больше дискриминируются старые клиенты?
Как пишут выше старичкам налили 60 просто так
Хм, т.е. не всем шоли?
Наверное я больше всех кричал, меня вычислили
Я с Порей дето с 2002 шоли. Вот как в Надра нас за з/п послали, так Портмоне автоматом и подключили
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 13 чер, 2019 16:05
Boundless написав:
Тракторист написав:Portmone, а почему по акции с Мастеркард-больше дискриминируются старые клиенты?
Как пишут выше старичкам налили 60 просто так
я клиент Портмоне с 2010, но ничего не получил...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Тракторист
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Додано: Чет 13 чер, 2019 17:17
А почему такой такой коротки срок жизни бонусов? 60 бонусов за 2 месяца нереально потратить на тарифе месяц. Хотя если платить комуналку за 10 квартир....
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Boundless
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