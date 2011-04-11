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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:27

Тракторист

Доброго дня! Кількість промокодів з даною пропозицією обмежена, тому не всі користувачі програми Мастеркард Більше можуть нею скористатися. Наразі в нас є широкомасштабні акції, з якими ви можете ознайомитися ось тут: https://www.portmone.com.ua/r3/uk/news#offers

Юлія, команда Portmone
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:37

  Portmone написав:Siris

С помощью бонусного счета оплачивается только комиссия при оплате услуг, указанных в правилах.

А если платить ЕСВ или за детский сад, комисия спишется с бонусного счета или с оплачиваемой карты ?
Siris
 
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