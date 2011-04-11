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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:27

Тракторист

Доброго дня! Кількість промокодів з даною пропозицією обмежена, тому не всі користувачі програми Мастеркард Більше можуть нею скористатися. Наразі в нас є широкомасштабні акції, з якими ви можете ознайомитися ось тут: https://www.portmone.com.ua/r3/uk/news#offers

Юлія, команда Portmone
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:37

  Portmone написав:Siris

С помощью бонусного счета оплачивается только комиссия при оплате услуг, указанных в правилах.

А если платить ЕСВ или за детский сад, комисия спишется с бонусного счета или с оплачиваемой карты ?
Siris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:54

  Portmone написав:Тракторист

Доброго дня! Кількість промокодів з даною пропозицією обмежена, тому не всі користувачі програми Мастеркард Більше можуть нею скористатися. Наразі в нас є широкомасштабні акції, з якими ви можете ознайомитися ось тут: https://www.portmone.com.ua/r3/uk/news#offers

Юлія, команда Portmone

очень жаль... летом ваша абонплата 19,90 не "отбивается" и приходится платить через другие каналы...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:02

  Siris написав:
  Portmone написав:Siris

С помощью бонусного счета оплачивается только комиссия при оплате услуг, указанных в правилах.

А если платить ЕСВ или за детский сад, комиссия спишется с бонусного счета или с оплачиваемой карты ?

Оплата за питание в детском саду проводится без комиссии для клиента. Платежи в бюджет будут облагаться комиссией, что будет взиматься с баланса карты при оплате.
Татьяна, команда Portmone
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:05

  Тракторист написав:
  Portmone написав:Тракторист

Доброго дня! Кількість промокодів з даною пропозицією обмежена, тому не всі користувачі програми Мастеркард Більше можуть нею скористатися. Наразі в нас є широкомасштабні акції, з якими ви можете ознайомитися ось тут: https://www.portmone.com.ua/r3/uk/news#offers

Юлія, команда Portmone

очень жаль... летом ваша абонплата 19,90 не "отбивается" и приходится платить через другие каналы...

Вы можете сменить тариф обслуживания на "Комиссия" на удобный для Вас период и не оплачивать сумму фиксированной комиссии. На данном тарифе комиссия будет взиматься непосредственно при проведении транзакции по каждой компании отдельно.
Татьяна, команда Portmone
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:07

  Boundless написав:А почему такой такой коротки срок жизни бонусов? 60 бонусов за 2 месяца нереально потратить на тарифе месяц. Хотя если платить комуналку за 10 квартир....

Кроме погашения комиссии на тарифном плане "Месяц" бонусы также можно использовать для погашения комиссии при пополнении мобильного телефона. Таким образом, за два месяца Вы можете несколько раз оплатить тарифный план и пополнить несколько мобильных телефонов за счет бонусных средств.
Татьяна, команда Portmone.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:30

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

При переходе на тариф месяц, абонка платится до конца календарного месяца (1-30/31 число) или месяц с момента списания абонплаты (например с 5 июля по 5 августа)?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:43

  Boundless написав:При переходе на тариф месяц, абонка платится до конца календарного месяца (1-30/31 число) или месяц с момента списания абонплаты (например с 5 июля по 5 августа)?

на календар месяц
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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