Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Доброго дня! Кількість промокодів з даною пропозицією обмежена, тому не всі користувачі програми Мастеркард Більше можуть нею скористатися. Наразі в нас є широкомасштабні акції, з якими ви можете ознайомитися ось тут:
Юлія, команда Portmone
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:27
Тракторист
Доброго дня! Кількість промокодів з даною пропозицією обмежена, тому не всі користувачі програми Мастеркард Більше можуть нею скористатися. Наразі в нас є широкомасштабні акції, з якими ви можете ознайомитися ось тут:
Юлія, команда Portmone
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:37
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:54
очень жаль... летом ваша абонплата 19,90 не "отбивается" и приходится платить через другие каналы...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:02
Оплата за питание в детском саду проводится без комиссии для клиента. Платежи в бюджет будут облагаться комиссией, что будет взиматься с баланса карты при оплате.
Татьяна, команда Portmone
З повагою, Portmone.com
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:05
Вы можете сменить тариф обслуживания на "Комиссия" на удобный для Вас период и не оплачивать сумму фиксированной комиссии. На данном тарифе комиссия будет взиматься непосредственно при проведении транзакции по каждой компании отдельно.
Татьяна, команда Portmone
З повагою, Portmone.com
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:07
Кроме погашения комиссии на тарифном плане "Месяц" бонусы также можно использовать для погашения комиссии при пополнении мобильного телефона. Таким образом, за два месяца Вы можете несколько раз оплатить тарифный план и пополнить несколько мобильных телефонов за счет бонусных средств.
Татьяна, команда Portmone.
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:30
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
При переходе на тариф месяц, абонка платится до конца календарного месяца (1-30/31 число) или месяц с момента списания абонплаты (например с 5 июля по 5 августа)?
.......
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:43
на календар месяц
... делайте хоть что-нибудь!
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