Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Boundless написав:При переходе на тариф месяц, абонка платится до конца календарного месяца (1-30/31 число) или месяц с момента списания абонплаты (например с 5 июля по 5 августа)?
При переходе на тариф сумма фиксированной комиссии будет начислена сразу же в полном объеме (от 19.90 грн) При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь. Татьяна, команда Portmone
Начислена то сразу, а удержана будет при первом платеже. Однако если в течение календ. мес клиент так ничо и не оплатит, а только подпишется и получит счета, то в сл. месяце можно через саппорт сторнировать начисленную абонку. В новом месяце будет начислена новая абонка
Т.е. абонка начисляется в соответствии с подпиской на счета, а не их оплатой. Поэтому, если вы подписались на 4 пакета счетов, то начислят 19,9 х2 = 39,8 Но если оплатили только 2 пакета счетов, то можно потребовать возврата абонки за прошлый мес в сумме 19,90. Геморрно, но работает. Саппорт всегда с обидой требует отписаться от лишних счетов
Списание суммы фиксированной комиссии проводится очень редко и в виде исключения для клиента, что не разобрался с работой системы и порядком начисления комиссии. Вся детальная информация изложена на нашем сайте и доступна к изучению даже до момента регистрации https://www.portmone.com.ua/r3/ru/month Татьяна, команда Portmone
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где Вы увидели больше информации по ссылке? и там опять же нет ни одного слова про срок действия бонусов...
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