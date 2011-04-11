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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:05

  clientage написав:
  Portmone написав:
  Boundless написав:При переходе на тариф месяц, абонка платится до конца календарного месяца (1-30/31 число) или месяц с момента списания абонплаты (например с 5 июля по 5 августа)?

При переходе на тариф сумма фиксированной комиссии будет начислена сразу же в полном объеме (от 19.90 грн)
При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь.
Татьяна, команда Portmone

Начислена то сразу, а удержана будет при первом платеже.
Однако если в течение календ. мес клиент так ничо и не оплатит, а только подпишется и получит счета, то в сл. месяце можно через саппорт сторнировать начисленную абонку.
В новом месяце будет начислена новая абонка :)

Т.е. абонка начисляется в соответствии с подпиской на счета, а не их оплатой.
Поэтому, если вы подписались на 4 пакета счетов, то начислят 19,9 х2 = 39,8
Но если оплатили только 2 пакета счетов, то можно потребовать возврата абонки за прошлый мес в сумме 19,90.
Геморрно, но работает. Саппорт всегда с обидой требует отписаться от лишних счетов 8)

Списание суммы фиксированной комиссии проводится очень редко и в виде исключения для клиента, что не разобрался с работой системы и порядком начисления комиссии.
Вся детальная информация изложена на нашем сайте и доступна к изучению даже до момента регистрации https://www.portmone.com.ua/r3/ru/month
Татьяна, команда Portmone
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:51

Portmone, получила от Вас рекламную рассылку "Відтепер купуючи поліси страхування на Portmone.com ви відразу отримуєте 5% кешбеку на бонусний рахунок". Прошу уточнить какой срок действия у данных бонусов?
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:44

  Cler написав:Portmone, получила от Вас рекламную рассылку "Відтепер купуючи поліси страхування на Portmone.com ви відразу отримуєте 5% кешбеку на бонусний рахунок". Прошу уточнить какой срок действия у данных бонусов?

Бонусные средства, полученные по данной акции, не имеют срока действия.
Более детальная информация об акции доступна по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/ru/offers/2019-07-05
Татьяна, команда Portmone.com
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:12

  Portmone написав:
  Cler написав:Portmone, получила от Вас рекламную рассылку "Відтепер купуючи поліси страхування на Portmone.com ви відразу отримуєте 5% кешбеку на бонусний рахунок". Прошу уточнить какой срок действия у данных бонусов?

Бонусные средства, полученные по данной акции, не имеют срока действия.
Более детальная информация об акции доступна по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/ru/offers/2019-07-05
Татьяна, команда Portmone.com

где Вы увидели больше информации по ссылке? и там опять же нет ни одного слова про срок действия бонусов...

Получи кэшбэк на бонусный счет за покупку ОСАГО, зеленой карты и туристической страховки.
Наконец-то по-настоящему жаркая новость! Теперь приобретая полис туристического страхования, ОСАГО или полис “Зеленая карта” на portmone.com вы мгновенно получаете 5% кэшбэк на бонусный счет. Бонусы можно использовать для погашения комиссии при оплате счетов в категориях:

Коммунальные услуги;
Охрана;
Мобильная связь;
Телевидение;
Телефония;
Интернет.
Также бонусами можно оплатить тарифный план “Месяц”.

ВАЖНО: кэшбэк начисляется только зарегистрированным пользователям Portmone.com.
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:48

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

де можна отримати промокоди портмоне на яких сервісах? Колись було в мегого,мастеркард більше.
tarasum
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