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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:05

  clientage написав:
  Portmone написав:
  Boundless написав:При переходе на тариф месяц, абонка платится до конца календарного месяца (1-30/31 число) или месяц с момента списания абонплаты (например с 5 июля по 5 августа)?

При переходе на тариф сумма фиксированной комиссии будет начислена сразу же в полном объеме (от 19.90 грн)
При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь.
Татьяна, команда Portmone

Начислена то сразу, а удержана будет при первом платеже.
Однако если в течение календ. мес клиент так ничо и не оплатит, а только подпишется и получит счета, то в сл. месяце можно через саппорт сторнировать начисленную абонку.
В новом месяце будет начислена новая абонка :)

Т.е. абонка начисляется в соответствии с подпиской на счета, а не их оплатой.
Поэтому, если вы подписались на 4 пакета счетов, то начислят 19,9 х2 = 39,8
Но если оплатили только 2 пакета счетов, то можно потребовать возврата абонки за прошлый мес в сумме 19,90.
Геморрно, но работает. Саппорт всегда с обидой требует отписаться от лишних счетов 8)

Списание суммы фиксированной комиссии проводится очень редко и в виде исключения для клиента, что не разобрался с работой системы и порядком начисления комиссии.
Вся детальная информация изложена на нашем сайте и доступна к изучению даже до момента регистрации https://www.portmone.com.ua/r3/ru/month
Татьяна, команда Portmone
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:51

Portmone, получила от Вас рекламную рассылку "Відтепер купуючи поліси страхування на Portmone.com ви відразу отримуєте 5% кешбеку на бонусний рахунок". Прошу уточнить какой срок действия у данных бонусов?
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:44

  Cler написав:Portmone, получила от Вас рекламную рассылку "Відтепер купуючи поліси страхування на Portmone.com ви відразу отримуєте 5% кешбеку на бонусний рахунок". Прошу уточнить какой срок действия у данных бонусов?

Бонусные средства, полученные по данной акции, не имеют срока действия.
Более детальная информация об акции доступна по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/ru/offers/2019-07-05
Татьяна, команда Portmone.com
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:12

  Portmone написав:
  Cler написав:Portmone, получила от Вас рекламную рассылку "Відтепер купуючи поліси страхування на Portmone.com ви відразу отримуєте 5% кешбеку на бонусний рахунок". Прошу уточнить какой срок действия у данных бонусов?

Бонусные средства, полученные по данной акции, не имеют срока действия.
Более детальная информация об акции доступна по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/ru/offers/2019-07-05
Татьяна, команда Portmone.com

где Вы увидели больше информации по ссылке? и там опять же нет ни одного слова про срок действия бонусов...

Получи кэшбэк на бонусный счет за покупку ОСАГО, зеленой карты и туристической страховки.
Наконец-то по-настоящему жаркая новость! Теперь приобретая полис туристического страхования, ОСАГО или полис “Зеленая карта” на portmone.com вы мгновенно получаете 5% кэшбэк на бонусный счет. Бонусы можно использовать для погашения комиссии при оплате счетов в категориях:

Коммунальные услуги;
Охрана;
Мобильная связь;
Телевидение;
Телефония;
Интернет.
Также бонусами можно оплатить тарифный план “Месяц”.

ВАЖНО: кэшбэк начисляется только зарегистрированным пользователям Portmone.com.
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:48

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

де можна отримати промокоди портмоне на яких сервісах? Колись було в мегого,мастеркард більше.
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:11

  Cler написав:
  Portmone написав:
  Cler написав:Portmone, получила от Вас рекламную рассылку "Відтепер купуючи поліси страхування на Portmone.com ви відразу отримуєте 5% кешбеку на бонусний рахунок". Прошу уточнить какой срок действия у данных бонусов?

Бонусные средства, полученные по данной акции, не имеют срока действия.
Более детальная информация об акции доступна по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/ru/offers/2019-07-05
Татьяна, команда Portmone.com

где Вы увидели больше информации по ссылке? и там опять же нет ни одного слова про срок действия бонусов...

Получи кэшбэк на бонусный счет за покупку ОСАГО, зеленой карты и туристической страховки.
Наконец-то по-настоящему жаркая новость! Теперь приобретая полис туристического страхования, ОСАГО или полис “Зеленая карта” на portmone.com вы мгновенно получаете 5% кэшбэк на бонусный счет. Бонусы можно использовать для погашения комиссии при оплате счетов в категориях:

Коммунальные услуги;
Охрана;
Мобильная связь;
Телевидение;
Телефония;
Интернет.
Также бонусами можно оплатить тарифный план “Месяц”.

ВАЖНО: кэшбэк начисляется только зарегистрированным пользователям Portmone.com.

По ссылке доступна информация об акции.
Бонусные средства, полученные по данной акции, не имеют срока действия.
Возможно, у вас остались еще какие-то вопросы по этому акционному предложению?
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:15

  tarasum написав:де можна отримати промокоди портмоне на яких сервісах? Колись було в мегого,мастеркард більше.

На даний момент у нас проводяться різноманітні акції, під час яких клієнт може отримати цінні призи або можливість сплачувати послуги без комісії.
Усі актуальні акційні пропозиції ви можете переглянути за посиланням https://www.portmone.com.ua/r3/uk/news#offers
Також, слідкуйте за новинами на нашій сторінці на Facebook ;) https://www.facebook.com/Portmone.com.ua/
Тетяна, команда Portmone.com
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:01

  Portmone написав:
  tarasum написав:де можна отримати промокоди портмоне на яких сервісах? Колись було в мегого,мастеркард більше.

На даний момент у нас проводяться різноманітні акції, під час яких клієнт може отримати цінні призи або можливість сплачувати послуги без комісії.
Усі актуальні акційні пропозиції ви можете переглянути за посиланням https://www.portmone.com.ua/r3/uk/news#offers
Також, слідкуйте за новинами на нашій сторінці на Facebook ;) https://www.facebook.com/Portmone.com.ua/
Тетяна, команда Portmone.com

Немає інформації про промокоди які надає портмоне на інших сервісах? Наприклад була акція Укртелекому,але на офіційному сайті інформація була відсутня.
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:22

  tarasum написав:
  Portmone написав:
  tarasum написав:де можна отримати промокоди портмоне на яких сервісах? Колись було в мегого,мастеркард більше.

На даний момент у нас проводяться різноманітні акції, під час яких клієнт може отримати цінні призи або можливість сплачувати послуги без комісії.
Усі актуальні акційні пропозиції ви можете переглянути за посиланням https://www.portmone.com.ua/r3/uk/news#offers
Також, слідкуйте за новинами на нашій сторінці на Facebook ;) https://www.facebook.com/Portmone.com.ua/
Тетяна, команда Portmone.com

Немає інформації про промокоди які надає портмоне на інших сервісах? Наприклад була акція Укртелекому,але на офіційному сайті інформація була відсутня.

Умови акції від компанії Укртелеком були розміщені саме на сайті компанії.
Слідкуйте за новинами на Facebook, інформація щодо нових спільних акцій також може надсилатися на електронну пошту.
Тетяна, команда Portmone.com
З повагою, Portmone.com
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