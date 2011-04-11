Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

clientage написав:

Portmone написав: Boundless написав: При переходе на тариф месяц, абонка платится до конца календарного месяца (1-30/31 число) или месяц с момента списания абонплаты (например с 5 июля по 5 августа)? При переходе на тариф месяц, абонка платится до конца календарного месяца (1-30/31 число) или месяц с момента списания абонплаты (например с 5 июля по 5 августа)?

При переходе на тариф сумма фиксированной комиссии будет начислена сразу же в полном объеме (от 19.90 грн)

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь.

Татьяна, команда Portmone При переходе на тариф сумма фиксированной комиссии будет начислена сразу же в полном объеме (от 19.90 грн)При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь.Татьяна, команда Portmone

Начислена то сразу, а удержана будет при первом платеже.Однако если в течение календ. мес клиент так ничо и не оплатит, а только подпишется и получит счета, то в сл. месяце можно через саппорт сторнировать начисленную абонку.В новом месяце будет начислена новая абонкаТ.е. абонка начисляется в соответствии с подпиской на счета, а не их оплатой.Поэтому, если вы подписались на 4 пакета счетов, то начислят 19,9 х2 = 39,8Но если оплатили только 2 пакета счетов, то можно потребовать возврата абонки за прошлый мес в сумме 19,90.Геморрно, но работает. Саппорт всегда с обидой требует отписаться от лишних счетов