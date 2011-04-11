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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:39
Portmone написав:
Слідкуйте за новинами на Facebook
а почему не сайте сервиса? или вы считаете что все пенсионеры Украины сидят в Facebook?
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Cler
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Додано: Чет 18 лип, 2019 17:56
именно там
кто помоложе во всяких телеграмах
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