Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

а почему не сайте сервиса? или вы считаете что все пенсионеры Украины сидят в Facebook?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:39
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:58
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З повагою, Portmone.com
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