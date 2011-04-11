а почему не сайте сервиса? или вы считаете что все пенсионеры Украины сидят в Facebook?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:39
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:58
Наша компания регулярно проводит различные акции и мероприятия, в большинстве которых могут принимать участие как новые, так и уже существующие клиенты. Информацию об акциях можно найти в разделе "Новости и акции"
Периодически, наши партнеры проводят эксклюзивные акции, в рамках которых предлагают различные подарки и бонусы, в т.ч. и от компании Portmone.com
Такую информацию вы можете найти непосредственно на сайтах партнеров.
Татьяна, команда Portmone.com
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:05
Portmone , с 05/08/2019 прекращается пополнение Lifecell через сервис *115#, это с чьей стороны такая "хорошая" инициатива прибить удобный сервис, со стороны Lifecell или Portmone?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:32
Компания Lifecell приняла решение о прекращении существования канала *115# для совершения платежей с 5.08.2019
Используя платежный сервис Portmone.com вы и в дальнейшем сможете удобно оплачивать счет через мобильное приложение (
Татьяна, команда Portmone.com
З повагою, Portmone.com
Додано: Сер 14 сер, 2019 06:01
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Здравствуйте, Татьяна.
Прошу помощи.
В интернет-магазине fonarik.ua 29.07.2019 сделал две оплаты заказов (1'935,15 UAH, ID-транзакции 524882568 и 1'153,33 UAH, ID-транзакции 524882505), провайдером оплаты выступала Portmone.com. В тот же день пришлось отменить эти оба заказа отменить и подал заявку в магазин на возврат.
В итоге денежные средства остались заблокированы на платёжной карте Mastercard от Таскомбанк (проводки по счёту не было). В начале августа обращался в поддержку Portmone.com и они подтвердили возврат, сообщили об ориентировочном возврате до 9–12 августа. Ближе к этим числам звонил и мне сообщили, что деньги поступили в мой банк (Таскомбанк). Но на текущий момент денег на карте не вижу, поддержка банка глаголит об их отсутствии.
Как быть в такой ситуации?
Вы мне можете предоставить чек по операции возврата для предъявления претензии моему банку (8 августа просил поддержку Portmone.com мне их выслать, но выслали квитанцию об оплате 29.07.2019).
Благодарю за внимание.
PS У меня возрат с китайского АлиЭкспресса быстрее пришёл (пару дней), чем возврат по операции внутри страны.
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