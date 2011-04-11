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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:39

  Portmone написав:Слідкуйте за новинами на Facebook

а почему не сайте сервиса? или вы считаете что все пенсионеры Украины сидят в Facebook?
Cler
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именно там
кто помоложе во всяких телеграмах :)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:58

  Cler написав:
  Portmone написав:Слідкуйте за новинами на Facebook

а почему не сайте сервиса? или вы считаете что все пенсионеры Украины сидят в Facebook?

Наша компания регулярно проводит различные акции и мероприятия, в большинстве которых могут принимать участие как новые, так и уже существующие клиенты. Информацию об акциях можно найти в разделе "Новости и акции" https://www.portmone.com.ua/r3/ru/news
Периодически, наши партнеры проводят эксклюзивные акции, в рамках которых предлагают различные подарки и бонусы, в т.ч. и от компании Portmone.com
Такую информацию вы можете найти непосредственно на сайтах партнеров.
Татьяна, команда Portmone.com
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:05

Portmone , с 05/08/2019 прекращается пополнение Lifecell через сервис *115#, это с чьей стороны такая "хорошая" инициатива прибить удобный сервис, со стороны Lifecell или Portmone?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:32

  акет написав:Portmone , с 05/08/2019 прекращается пополнение Lifecell через сервис *115#, это с чьей стороны такая "хорошая" инициатива прибить удобный сервис, со стороны Lifecell или Portmone?

Компания Lifecell приняла решение о прекращении существования канала *115# для совершения платежей с 5.08.2019
Используя платежный сервис Portmone.com вы и в дальнейшем сможете удобно оплачивать счет через мобильное приложение (https://go.onelink.me/k84u/d18abf6c), голосовое меню 5433 или настроить автоплатеж и не беспокоиться о своевременной оплате телефона.
Татьяна, команда Portmone.com
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 06:01

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Здравствуйте, Татьяна. :)
Прошу помощи.

В интернет-магазине fonarik.ua 29.07.2019 сделал две оплаты заказов (1'935,15 UAH, ID-транзакции 524882568 и 1'153,33 UAH, ID-транзакции 524882505), провайдером оплаты выступала Portmone.com. В тот же день пришлось отменить эти оба заказа отменить и подал заявку в магазин на возврат.
В итоге денежные средства остались заблокированы на платёжной карте Mastercard от Таскомбанк (проводки по счёту не было). В начале августа обращался в поддержку Portmone.com и они подтвердили возврат, сообщили об ориентировочном возврате до 9–12 августа. Ближе к этим числам звонил и мне сообщили, что деньги поступили в мой банк (Таскомбанк). Но на текущий момент денег на карте не вижу, поддержка банка глаголит об их отсутствии.

Как быть в такой ситуации?
Вы мне можете предоставить чек по операции возврата для предъявления претензии моему банку (8 августа просил поддержку Portmone.com мне их выслать, но выслали квитанцию об оплате 29.07.2019).

Благодарю за внимание.

PS У меня возрат с китайского АлиЭкспресса быстрее пришёл (пару дней), чем возврат по операции внутри страны.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:54

MASolomko Добрый день. Возврат был оформлен 29.07.2019 года. Срок возврата средств зависит от регламента работы вашего банка. Обычно возврат средств занимает до 10 рабочих дней, не учитывая дня оформления возврата и выходных дней.
Направьте, пожалуйста, на наш электронный адрес support@portmone.com выписку по вашей платёжной карте с 29.07 по 13.08 для проверки информации о снятии средств с карты и в последствии о произведенном возврате.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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