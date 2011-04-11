Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Чтобы сделать перевод, скачайте приложение и зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:33
C 15 августа до 30 сентября у вас есть возможность переводить деньги без комиссии с карты Visa на карту любого украинского банка в приложении Portmone.com. Сумма перевода не должна превышать 5000 грн.
Чтобы сделать перевод, скачайте приложение и зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:42
Добрый день!
Всё верно - акция для новых и существующих пользователей системы Portmone.com!
З повагою, Portmone.com
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