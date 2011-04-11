Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Bosstone написав:C 15 августа до 30 сентября у вас есть возможность переводить деньги без комиссии с карты Visa на карту любого украинского банка в приложении Portmone.com. Сумма перевода не должна превышать 5000 грн.
MASolomko написав:Благодарю за быстрый ответ, но мне от него не легче и ничего нового я не узнал:
"В списке операций по вашей карте отображается, что списания не происходило. То есть средства были заблокированы вашим банком и разблокировки еще не произошло.
Как таковой возврат был оформлен, но технически средства не покинули ваш банк. В данном случае, рекомендую вам ожидать разблокирование сумм вашим банком на карточном счету автоматически, согласно регламента работы вашего банка."
В моём понимании, возрат — разблокировка денежных средств на платёжной карте, чтобы ими можно было бы воспользоваться. А так средства пусть и есть, но мне не доступны
Вам правильно написали - это проблема не продавца и его банка, а вашего банка. Вам нужно в тас с эти вопросом. Каждый банк возвращает заблокированные средства по разному - тазик может и месяц возвращать. Быстрее всех возвращает моня
Bosstone написав:C 15 августа до 30 сентября у вас есть возможность переводить деньги без комиссии с карты Visa на карту любого украинского банка в приложении Portmone.com. Сумма перевода не должна превышать 5000 грн.
Bosstone написав:C 15 августа до 30 сентября у вас есть возможность переводить деньги без комиссии с карты Visa на карту любого украинского банка в приложении Portmone.com. Сумма перевода не должна превышать 5000 грн.