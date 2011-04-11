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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:33

C 15 августа до 30 сентября у вас есть возможность переводить деньги без комиссии с карты Visa на карту любого украинского банка в приложении Portmone.com. Сумма перевода не должна превышать 5000 грн.

Чтобы сделать перевод, скачайте приложение и зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.
https://www.portmone.com.ua/r3/offers/2019-08-14
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:42

  Bosstone написав:C 15 августа до 30 сентября у вас есть возможность переводить деньги без комиссии с карты Visa на карту любого украинского банка в приложении Portmone.com. Сумма перевода не должна превышать 5000 грн.

Чтобы сделать перевод, скачайте приложение и зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.
https://www.portmone.com.ua/r3/offers/2019-08-14



Добрый день!
Всё верно - акция для новых и существующих пользователей системы Portmone.com!
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:57

  MASolomko написав:Благодарю за быстрый ответ, но мне от него не легче и ничего нового я не узнал:

"В списке операций по вашей карте отображается, что списания не происходило. То есть средства были заблокированы вашим банком и разблокировки еще не произошло.

Как таковой возврат был оформлен, но технически средства не покинули ваш банк.
В данном случае, рекомендую вам ожидать разблокирование сумм вашим банком на карточном счету автоматически, согласно регламента работы вашего банка."

В моём понимании, возрат — разблокировка денежных средств на платёжной карте, чтобы ими можно было бы воспользоваться.
А так средства пусть и есть, но мне не доступны :(

Вам правильно написали - это проблема не продавца и его банка, а вашего банка. Вам нужно в тас с эти вопросом. Каждый банк возвращает заблокированные средства по разному - тазик может и месяц возвращать. Быстрее всех возвращает моня
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:07

  Portmone написав:
  Bosstone написав:C 15 августа до 30 сентября у вас есть возможность переводить деньги без комиссии с карты Visa на карту любого украинского банка в приложении Portmone.com. Сумма перевода не должна превышать 5000 грн.

Чтобы сделать перевод, скачайте приложение и зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.
https://www.portmone.com.ua/r3/offers/2019-08-14



Добрый день!
Всё верно - акция для новых и существующих пользователей системы Portmone.com!


сколько раз может перевести деньги один пользователь?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:37

  uaprofi написав:
  Portmone написав:
  Bosstone написав:C 15 августа до 30 сентября у вас есть возможность переводить деньги без комиссии с карты Visa на карту любого украинского банка в приложении Portmone.com. Сумма перевода не должна превышать 5000 грн.

Чтобы сделать перевод, скачайте приложение и зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.
https://www.portmone.com.ua/r3/offers/2019-08-14



Добрый день!
Всё верно - акция для новых и существующих пользователей системы Portmone.com!


сколько раз может перевести деньги один пользователь?



Здравствуйте!
Общее количество переводов на время действия акции - 28600. Один пользователь может совершить любое количество переводов до превышения наших стандартных ограничений на количество оплат.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 00:55

Portmone , до сих пор не пришли счета в этом месяце от Укртелекома, на чьей стороне проблемы, у Укртелекома или Портмоне?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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