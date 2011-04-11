Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Додано: Нед 09 лют, 2020 22:25

Portmone, есть небольшое пожелание по улучшению ваших шаблонов по оплате за холодное водоснабжение и водоотведение горячей воды - в ячейках для ввода показаний счётчиков на дату оплаты отображать последнее показания как это например делается в шаблонах по оплате за горячее водоснабжение.

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