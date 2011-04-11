Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:25
Portmone, есть небольшое пожелание по улучшению ваших шаблонов по оплате за холодное водоснабжение и водоотведение горячей воды - в ячейках для ввода показаний счётчиков на дату оплаты отображать последнее показания как это например делается в шаблонах по оплате за горячее водоснабжение.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:33
Тракторист
Никогда не понимал, зачем при оплате вообще нужны показания счётчиков Каждое начало месяца передаю показания счётчиков воды, газа и электричества, по которым затем мне выставляются счета за коммунальные услуги.
Внимание, вопрос: нафига нужны показания при оплате здесь или в любом другом месте? Может кто объяснить?
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:40
в отличии от аналогичных показаний по газу и электрике, показания счётчиков по воде избавляют от необходимости вносить их потом в личном кабинете - если вы потом не указываете никаких других показаний, то указанные при опоате будут взяты для счёта в следующем месяце.
к сожалению по газу и электрике так не работает...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:54
Тю, мне такая хрень не интересна Правильно - кабинет, остальное - как повезёт, поэтому нафиг...
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:03
если уж эти графы есть и система требует в них что-то вводить, то хотябы это надо сделать удобным для клиентов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:21
да, действительно - можно сделать галочку типа "не передавать показания счётчиков" (это было бы очень удобно для пользователей - которые передают показание самостоятельно на сайтах поставщиков услуг
а то в текущем варианте - туда приходится что-то записывать или вводить предыдущие показания - чтобы сделать оплату
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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