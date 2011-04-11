Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:25
Portmone, есть небольшое пожелание по улучшению ваших шаблонов по оплате за холодное водоснабжение и водоотведение горячей воды - в ячейках для ввода показаний счётчиков на дату оплаты отображать последнее показания как это например делается в шаблонах по оплате за горячее водоснабжение.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:33
Тракторист
Никогда не понимал, зачем при оплате вообще нужны показания счётчиков Каждое начало месяца передаю показания счётчиков воды, газа и электричества, по которым затем мне выставляются счета за коммунальные услуги.
Внимание, вопрос: нафига нужны показания при оплате здесь или в любом другом месте? Может кто объяснить?
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:40
в отличии от аналогичных показаний по газу и электрике, показания счётчиков по воде избавляют от необходимости вносить их потом в личном кабинете - если вы потом не указываете никаких других показаний, то указанные при опоате будут взяты для счёта в следующем месяце.
к сожалению по газу и электрике так не работает...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:54
Тю, мне такая хрень не интересна Правильно - кабинет, остальное - как повезёт, поэтому нафиг...
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:03
если уж эти графы есть и система требует в них что-то вводить, то хотябы это надо сделать удобным для клиентов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:21
да, действительно - можно сделать галочку типа "не передавать показания счётчиков" (это было бы очень удобно для пользователей - которые передают показание самостоятельно на сайтах поставщиков услуг
а то в текущем варианте - туда приходится что-то записывать или вводить предыдущие показания - чтобы сделать оплату
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:28
Тракторист Спасибо вам за обратную связь. Строка показателей счетчика на дату оплаты не заполняется автоматически, так как она предназначена для указания ваших актуальных показателей на момент оплаты, чтобы не требовалось редактировать дополнительно данное поле. При этом в счете, как правило, указываются и показатели, которые отправила коммунальная компания.
З повагою, Portmone.com
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