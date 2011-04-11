Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:25
Portmone, есть небольшое пожелание по улучшению ваших шаблонов по оплате за холодное водоснабжение и водоотведение горячей воды - в ячейках для ввода показаний счётчиков на дату оплаты отображать последнее показания как это например делается в шаблонах по оплате за горячее водоснабжение.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:33
Тракторист
Никогда не понимал, зачем при оплате вообще нужны показания счётчиков Каждое начало месяца передаю показания счётчиков воды, газа и электричества, по которым затем мне выставляются счета за коммунальные услуги.
Внимание, вопрос: нафига нужны показания при оплате здесь или в любом другом месте? Может кто объяснить?
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:40
в отличии от аналогичных показаний по газу и электрике, показания счётчиков по воде избавляют от необходимости вносить их потом в личном кабинете - если вы потом не указываете никаких других показаний, то указанные при опоате будут взяты для счёта в следующем месяце.
к сожалению по газу и электрике так не работает...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:54
Тю, мне такая хрень не интересна Правильно - кабинет, остальное - как повезёт, поэтому нафиг...
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:03
если уж эти графы есть и система требует в них что-то вводить, то хотябы это надо сделать удобным для клиентов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:21
да, действительно - можно сделать галочку типа "не передавать показания счётчиков" (это было бы очень удобно для пользователей - которые передают показание самостоятельно на сайтах поставщиков услуг
а то в текущем варианте - туда приходится что-то записывать или вводить предыдущие показания - чтобы сделать оплату
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:28
Тракторист Спасибо вам за обратную связь. Строка показателей счетчика на дату оплаты не заполняется автоматически, так как она предназначена для указания ваших актуальных показателей на момент оплаты, чтобы не требовалось редактировать дополнительно данное поле. При этом в счете, как правило, указываются и показатели, которые отправила коммунальная компания.
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:13
ну а чем показания счётчиков по холодной воде принципиально отличаются о показаний счётчиков по горячей воде? - в одном случае вы делаете по одному, а в другом по другому...
тогда хотябы строки ввода показаний размещайте непосредственно под строками начислений (как сделано в конкурирующей с вами системой оплат), а то пииходится постоянно сверятся с данными выше, а при оплате например с использованием планшета это крайне неудобно, так как в поле зрения все строки не попадают...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:32
Тракторист Причиной отличий служит то, что формат электронных счетов определяет коммунальная компания. Есть счета в которых присутствует электронный калькулятор для подсчета, а есть счета в которых компания предоставляет возможность указывать показатели только на момент оплаты.
Благодарим вас за пожелание по оптимизации сервиса - оно будет рассмотрено соответствующими специалистами.
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:16
Portmone, плиииз, придумайте кешбэк за собственно коммуналку, вот как у ваших конкурентов в феврале = 5% чистыми.
А то вот за этот мес таки прийдется вам сторнировать мою абонку 39.80
... делайте хоть что-нибудь!
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