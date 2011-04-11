|
|
Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:57
clientage Интересное предложение. А по каким компаниям вы бы хотели получать кэшбэк?
З повагою, Portmone.com
-
Portmone
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1699
|286286
|
П'ят 14 лют, 2020 15:46
anis
|
|6
|4833
|
Пон 10 гру, 2018 19:41
v57
|
|3
|2189
|