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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:57

clientage Интересное предложение. А по каким компаниям вы бы хотели получать кэшбэк?
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:31

Мне интересен КБ по всем коммун услугам, вот с МСС 4900. У вас есть ко-бренд карта Портмоне. Вот можно все как у неё, но только +КБ )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:09

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Clientage дело говорит! Присоединяюсь))
consul
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:09

clientage
К сожалению, у нас нет возможности активировать кешбэк для всех компаний на длительный период. Но нас заинтересовало развитие в этом направлении, поэтому мы обязательно что-нибудь придумаем. :)
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:09

Portmone а если на тарифе месяц, за месяц не сделано ни одного платежа, то 25 грн все равно надо оплачивать или нет?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:43

omb Добрый день! Нет, если вы не будете совершать оплат с профиля, то и оплачивать комиссию не требуется. Только когда возникнет необходимость оплатить счета по услугам, счет фиксированной комиссии автоматически подтянется.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:54

З 01.03.2020 року вартість тарифного плану «Місяць» буде змінено з 19,90 грн до 25 грн.


похоже стало слишком много клиентов?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:21

Тракторист Доброго вам дня. Увеличение размера комиссии связано с результатами анализа тенденций на рынке финансовых услуг и повышением тарифов как на национальном уровне, так и на международном. Мы ценим каждого нашего пользователя и ни в коем случае не желаем доставить неудобства или сформировать неприятное впечатление о сервисе. Напротив, все наши усилия направлены на реализацию качественных услуг и обеспечение надежной защиты данных.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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