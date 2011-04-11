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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:57
clientage Интересное предложение. А по каким компаниям вы бы хотели получать кэшбэк?
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:31
Мне интересен КБ по всем коммун услугам, вот с МСС 4900. У вас есть ко-бренд карта Портмоне. Вот можно все как у неё, но только +КБ )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:09
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Clientage дело говорит! Присоединяюсь))
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:09
clientage
К сожалению, у нас нет возможности активировать кешбэк для всех компаний на длительный период. Но нас заинтересовало развитие в этом направлении, поэтому мы обязательно что-нибудь придумаем.
З повагою, Portmone.com
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:09
Portmone а если на тарифе месяц, за месяц не сделано ни одного платежа, то 25 грн все равно надо оплачивать или нет?
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:43
omb Добрый день! Нет, если вы не будете совершать оплат с профиля, то и оплачивать комиссию не требуется. Только когда возникнет необходимость оплатить счета по услугам, счет фиксированной комиссии автоматически подтянется.
З повагою, Portmone.com
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:54
похоже стало слишком много клиентов?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:21
Тракторист Доброго вам дня. Увеличение размера комиссии связано с результатами анализа тенденций на рынке финансовых услуг и повышением тарифов как на национальном уровне, так и на международном. Мы ценим каждого нашего пользователя и ни в коем случае не желаем доставить неудобства или сформировать неприятное впечатление о сервисе. Напротив, все наши усилия направлены на реализацию качественных услуг и обеспечение надежной защиты данных.
З повагою, Portmone.com
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