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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:38

Stringer
Здравствуйте. На нашем сайте есть раздел "Архив счетов", в котором сохраняются оплаты за коммунальные услуги и ряд остальных платежей. Перейти в него вы можете по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/ru/dashb ... s/archive/
Также в нашей системе есть раздел "Другие оплаты", в котором сохраняются такие оплаты как переводы с карты на карту и переводы на реквизиты. Перейти в него вы можете по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/ru/dashb ... op-orders/
З повагою, Portmone.com
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