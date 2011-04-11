Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
+ Додати тему
Відповісти на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:38
Stringer
Здравствуйте. На нашем сайте есть раздел "Архив счетов", в котором сохраняются оплаты за коммунальные услуги и ряд остальных платежей. Перейти в него вы можете по ссылке
https://www.portmone.com.ua/r3/ru/dashb ... s/archive/
Также в нашей системе есть раздел "Другие оплаты", в котором сохраняются такие оплаты как переводы с карты на карту и переводы на реквизиты. Перейти в него вы можете по ссылке
https://www.portmone.com.ua/r3/ru/dashb ... op-orders/
З повагою, Portmone.com
Portmone
Повідомлень: 94
З нами з: 28.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1907
312697
Нед 26 кві, 2020 10:40 omb
6
5027
Пон 10 гру, 2018 20:41 v57
3
2262