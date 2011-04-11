Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Як оплатити комунальні послуги без комісії? Дуже просто! Скопіюйте цей промокод RC10хххх та активуйте його в системі Portmone.com. Після цього ви зможете сплачувати рахунки за будь-які комунальні послуги безкоштовно протягом 30 днів!
А шо такое у вас "30 днів"? Это реально календарный срок? Например, если активирую эту байду 14/07, то эт значит, шо смогу оплатить коммуналку нашару в текущем месяце и нашару до 14/08 тож получится? Иль може "30 дней" эт имелось ввиду текущий месяц, т.е. РОВНО по 31/07? Потому как абонка выставляется в 1й дн каждого месяца, а промокод от пришел 10/07. Или промокод действителен до 10/08?