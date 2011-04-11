Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:38
Stringer
Здравствуйте. На нашем сайте есть раздел "Архив счетов", в котором сохраняются оплаты за коммунальные услуги и ряд остальных платежей. Перейти в него вы можете по ссылке
https://www.portmone.com.ua/r3/ru/dashb ... s/archive/
Также в нашей системе есть раздел "Другие оплаты", в котором сохраняются такие оплаты как переводы с карты на карту и переводы на реквизиты. Перейти в него вы можете по ссылке
https://www.portmone.com.ua/r3/ru/dashb ... op-orders/
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Додано: Суб 11 лип, 2020 12:33
Portmone
, от получил в рассылке:
Як оплатити комунальні послуги без комісії? Дуже просто! Скопіюйте цей промокод RC10хххх та активуйте його в системі Portmone.com. Після цього ви зможете сплачувати рахунки за будь-які комунальні послуги безкоштовно протягом 30 днів!
А шо такое у вас "30 днів"?
Это реально календарный срок? Например, если активирую эту байду 14/07, то эт значит, шо смогу оплатить коммуналку нашару в текущем месяце и нашару до 14/08 тож получится?
Иль може "30 дней" эт имелось ввиду текущий месяц, т.е. РОВНО по 31/07?
Потому как абонка выставляется в 1й дн каждого месяца, а промокод от пришел 10/07.
Или промокод действителен до 10/08?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:17
clientage
30 дней - это 30 дней.
Предположим, вы активируете промокод 15.07, в таком случае срок действия промокода будет составлять до 15.08.
З повагою, Portmone.com
Portmone
Повідомлень: 96
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:27
Portmone написав: clientage
30 дней - это 30 дней.
Предположим, вы активируете промокод 15.07, в таком случае срок действия промокода будет составлять до 15.08.
Дякую
Шикаарно, т.е. у меня будет, по сути дела, ДВА месяца без абонки
Ну шо ж, проверим, пограемся и в енти мульки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31887
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2
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:53
clientage
Главное рассчитать даты совершения оплат и не забыть, что промокод действует только ограниченное время.
З повагою, Portmone.com
Portmone
Повідомлень: 96
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:11
Portmone написав: clientage
30 дней - это 30 дней.
Предположим, вы активируете промокод 15.07, в таком случае срок действия промокода будет составлять до 15.08.
С 15.07 до 15.08 - 32 дня. )
Aps
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:18
Aps написав: Portmone написав: clientage
30 дней - это 30 дней.
Предположим, вы активируете промокод 15.07, в таком случае срок действия промокода будет составлять до 15.08.
С 15.07 до 15.08 - 32 дня. )
нам'Ёк пойняв -- оттянем тута и укоротим тама по максимуму
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31887
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Подякували: 3718 раз.
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