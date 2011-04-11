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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 68697071>
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:38

Stringer
Здравствуйте. На нашем сайте есть раздел "Архив счетов", в котором сохраняются оплаты за коммунальные услуги и ряд остальных платежей. Перейти в него вы можете по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/ru/dashb ... s/archive/
Также в нашей системе есть раздел "Другие оплаты", в котором сохраняются такие оплаты как переводы с карты на карту и переводы на реквизиты. Перейти в него вы можете по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/ru/dashb ... op-orders/
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:33

шо такое "30 днів"

Portmone, от получил в рассылке:
Як оплатити комунальні послуги без комісії? Дуже просто! Скопіюйте цей промокод RC10хххх та активуйте його в системі Portmone.com. Після цього ви зможете сплачувати рахунки за будь-які комунальні послуги безкоштовно протягом 30 днів!


А шо такое у вас "30 днів"?
Это реально календарный срок? Например, если активирую эту байду 14/07, то эт значит, шо смогу оплатить коммуналку нашару в текущем месяце и нашару до 14/08 тож получится?
Иль може "30 дней" эт имелось ввиду текущий месяц, т.е. РОВНО по 31/07?
Потому как абонка выставляется в 1й дн каждого месяца, а промокод от пришел 10/07.
Или промокод действителен до 10/08?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:17

clientage 30 дней - это 30 дней. :)
Предположим, вы активируете промокод 15.07, в таком случае срок действия промокода будет составлять до 15.08.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:27

  Portmone написав:clientage 30 дней - это 30 дней. :)
Предположим, вы активируете промокод 15.07, в таком случае срок действия промокода будет составлять до 15.08.

Дякую
Шикаарно, т.е. у меня будет, по сути дела, ДВА месяца без абонки
Ну шо ж, проверим, пограемся и в енти мульки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:53

clientage Главное рассчитать даты совершения оплат и не забыть, что промокод действует только ограниченное время. :)
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:11

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Portmone написав:clientage 30 дней - это 30 дней. :)
Предположим, вы активируете промокод 15.07, в таком случае срок действия промокода будет составлять до 15.08.


С 15.07 до 15.08 - 32 дня. )
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:18

  Aps написав:
Portmone написав:clientage 30 дней - это 30 дней. :)
Предположим, вы активируете промокод 15.07, в таком случае срок действия промокода будет составлять до 15.08.


С 15.07 до 15.08 - 32 дня. )

нам'Ёк пойняв -- оттянем тута и укоротим тама по максимуму :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:53

clientage а у меня нету..
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:16

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

У Portmone какая-то странная акция.
Несколько дней назад предложили активировать промокод на 90 дней безкомиссионного пополнения мобильного, который действителен до 07/10/2020, и уже сегодня при пополнении мобильного на 115 грн списали дополнительно комиссию 2.30 грн.
Так и не понял в чем подвох.
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Зображення
Зображення
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wilomik
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:55

wilomik Здравствуйте.
Для детальной проверки информации, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки по номеру 0442000902 или любым другим удобным для вас способом.
Без проверки могу сообщить со своей стороны, что действие промокода также зависит от его типа. Например, один тип промокодов может не активироваться на тарифном плане "Месяц". Также некоторые типы промокодов активируются только для новых клиентов. Поэтому я рекомендую вам обратиться в нашу службу поддержки, так как по указанным вами скриншотам, к сожалению, не совсем понятен тип промокода, так как он прикрыт.
Будем ожидать от вам обратной связи. :)
З повагою, Portmone.com
Portmone
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