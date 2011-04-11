Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Як оплатити комунальні послуги без комісії? Дуже просто! Скопіюйте цей промокод RC10хххх та активуйте його в системі Portmone.com. Після цього ви зможете сплачувати рахунки за будь-які комунальні послуги безкоштовно протягом 30 днів!
А шо такое у вас "30 днів"? Это реально календарный срок? Например, если активирую эту байду 14/07, то эт значит, шо смогу оплатить коммуналку нашару в текущем месяце и нашару до 14/08 тож получится? Иль може "30 дней" эт имелось ввиду текущий месяц, т.е. РОВНО по 31/07? Потому как абонка выставляется в 1й дн каждого месяца, а промокод от пришел 10/07. Или промокод действителен до 10/08?
У Portmone какая-то странная акция. Несколько дней назад предложили активировать промокод на 90 дней безкомиссионного пополнения мобильного, который действителен до 07/10/2020, и уже сегодня при пополнении мобильного на 115 грн списали дополнительно комиссию 2.30 грн. Так и не понял в чем подвох. [Spoiler]
wilomik Здравствуйте. Для детальной проверки информации, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки по номеру 0442000902 или любым другим удобным для вас способом. Без проверки могу сообщить со своей стороны, что действие промокода также зависит от его типа. Например, один тип промокодов может не активироваться на тарифном плане "Месяц". Также некоторые типы промокодов активируются только для новых клиентов. Поэтому я рекомендую вам обратиться в нашу службу поддержки, так как по указанным вами скриншотам, к сожалению, не совсем понятен тип промокода, так как он прикрыт. Будем ожидать от вам обратной связи.