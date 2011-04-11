Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:20
clientage Также обратите внимание, что этот промокод действует только если вы на тарифном плане "Комиссия". Тарифный план "Месяц" не предусматривает использование этого промокода.
З повагою, Portmone.com
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:00
Я уже вчера обратил
Ввел промокод, сняло комисс 50грн
Мне вот антирестно! Портмоне, шо не видит какой у меня Тариф када присылает енти заманухи, причем явно указывает под каким логином мне зайти в сис-му, но вот просто, хотя бы под * указать, шо это работает только под Тарифом "Комиссия" чото забывает
Вы поймите, ну вот удалось вам меня надурить очередной раз(через 3 мес не пользования вашими услугами), но я ведь теперь опять полгода не буду Портмоне пользоваться, альтернативы ж то есть
А таак я ваащето клиент Портмоне года с 2002. Ню-ню, фокусники
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:02
Кешбечные карты!
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