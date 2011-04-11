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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 69707172>
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:20

clientage Также обратите внимание, что этот промокод действует только если вы на тарифном плане "Комиссия". Тарифный план "Месяц" не предусматривает использование этого промокода.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:00

  Portmone написав:clientage Также обратите внимание, что этот промокод действует только если вы на тарифном плане "Комиссия". Тарифный план "Месяц" не предусматривает использование этого промокода.

Я уже вчера обратил :evil:
Ввел промокод, сняло комисс 50грн
Мне вот антирестно! Портмоне, шо не видит какой у меня Тариф када присылает енти заманухи, причем явно указывает под каким логином мне зайти в сис-му, но вот просто, хотя бы под * указать, шо это работает только под Тарифом "Комиссия" чото забывает :evil:
Вы поймите, ну вот удалось вам меня надурить очередной раз(через 3 мес не пользования вашими услугами), но я ведь теперь опять полгода не буду Портмоне пользоваться, альтернативы ж то есть :lol: :lol:
А таак я ваащето клиент Портмоне года с 2002. Ню-ню, фокусники :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:02

  clientage написав:Ввел промокод, сняло комисс 50грн
шота я резко перехотел этот прмокод :)
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:04

  clientage написав:
  Portmone написав:clientage Также обратите внимание, что этот промокод действует только если вы на тарифном плане "Комиссия". Тарифный план "Месяц" не предусматривает использование этого промокода.

Я уже вчера обратил :evil:
Ввел промокод, сняло комисс 50грн
Мне вот антирестно! Портмоне, шо не видит какой у меня Тариф када присылает енти заманухи, причем явно указывает под каким логином мне зайти в сис-му, но вот просто, хотя бы под * указать, шо это работает только под Тарифом "Комиссия" чото забывает :evil:
Вы поймите, ну вот удалось вам меня надурить очередной раз(через 3 мес не пользования вашими услугами), но я ведь теперь опять полгода не буду Портмоне пользоваться, альтернативы ж то есть :lol: :lol:
А таак я ваащето клиент Портмоне года с 2002. Ню-ню, фокусники :mrgreen:


Добрый день!
Технически данный промокод работает только на ТП "Комиссия". Об этом указано в официальных условиях акции. Взяли на заметку ваше замечание о предоставлении информации. Спасибо за фидбек!
Мы очень хотим, чтобы вы и далее оставались нашим Клиентом. Пожалуйста, обратитесь в личные сообщения с указанием вашего логина в системе.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:10

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Portmone написав:Технически данный промокод работает только на ТП "Комиссия"

Вот правила
https://drive.google.com/file/d/1LfIXUe ... Tn98b/view
Вот ваш вывод про ТП "Комиссия" следует из п. 3.3., да и то КОСВЕННО. Ну т.е. ТОЧНО из п.3.3. следует, шо низзя переключаться на ТП "Месяц"... но я и не переключался, у меня с царя гороха там ТП Месяц :)
Ну де Портмоне берет таких хитровыделанных копирайтеров?

Более того, еще антирестный момент.
3.1.1. Для того щоб взяти участь в Акції особі, яка відповідає вимогам пп 3.1 цих Правил, необхідно:
● Зареєструватись на сайті http://www.portmone.com.ua чи в мобільному застосунку Портмоне;
● Активувати унікальний промокод в розділі «Промокоди» мобільного застосунку Портмоне чи розділі «Бонуси та промокоди» сайту portmone.com.ua.

Чот я так понимаю, шо исходя из этого п.3.1.1. Акция «30 днів без комісії» вааще касается ТОЛЬКО НОВИЧКОВ, которые вот токошо зарегились!
Я прав?!
И чо тогда мне, старцу трухлявому, прислали эту заманаху? Я лет 100 назад зарегеный! Мой экк, который Портмоне указал у письме, существует с незапамятных времен, еще када у вас эквайером был Надра, не к ночи будь помянут :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:17

  wilomik написав:У Portmone какая-то странная акция.
Несколько дней назад предложили активировать промокод на 90 дней безкомиссионного пополнения мобильного, который действителен до 07/10/2020, и уже сегодня при пополнении мобильного на 115 грн списали дополнительно комиссию 2.30 грн.
Так и не понял в чем подвох.,

Зачем портмоне с его комиссией за пополнение мобильного, если можно через банковские онлайн клиенты без комиссии пополнить?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 13 лип, 2020 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:21

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Из последних "достижений" сервиса портмоне, который просто удивил, так это целый МЕСЯЦ правили неверный расчет по многозонным счетчикам... И оплатить через их систему за прошлый месяц так и не удалось.

ИМХО. Цены выросли, а качество упало.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:24

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  _Mykola_ написав:расчет по многозонным счетчикам

а тута вас нема?
https://yasno.com.ua/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:28

  clientage написав:
  _Mykola_ написав:расчет по многозонным счетчикам

а тута вас нема?
https://yasno.com.ua/

Ага, через него и заплатил.
А портмоне тупо проигнорило багу... и, по ясно... сервис БЕСПЛАТНЫЙ, а портмоне ПЛАТНЫЙ.
Чувствуете разницу?

Сервис как бы подразумевается за абонплату.

И, вишенка на торте, последние года 4-5 у портмоне РАСЧЕТ по многозонным счетчикам НЕ СОВПАДАЕТ с расчетом поставщика, но то хоть было на 5-10 копеек, а в прошлом месяце, на полсотни гривен. :twisted:

Ну и по региональным счетам многозонные расчеты электроэнергии НЕВОЗМОЖНЫ даже в принципе т.е. прикрутить этот универсальный механизм для расчетов ну никак, годами.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 13 лип, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:44

_Mykola_
О каком расчёте вообще речь? У меня дома двухтарифный электросчётчик и я каждый месяц передаю два числа показаний в личном кабинете поставщика электроэнергии. Который мне затем выставляет счёт с конкретной суммой, которую я оплачиваю (в Моно, примате, да неважно где). При оплате никаких показаний не вношу в связи с абсолютной бесполезностью сего действа.

И мне непонятно - зачем вносить какие-то показания и что-то считать непосредственно при оплате??? Может кто-то внятно объяснить, к чему эта ерунда? :shock:
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 13 лип, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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