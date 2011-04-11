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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:20
clientage Также обратите внимание, что этот промокод действует только если вы на тарифном плане "Комиссия". Тарифный план "Месяц" не предусматривает использование этого промокода.
З повагою, Portmone.com
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:00
Я уже вчера обратил
Ввел промокод, сняло комисс 50грн
Мне вот антирестно! Портмоне, шо не видит какой у меня Тариф када присылает енти заманухи, причем явно указывает под каким логином мне зайти в сис-му, но вот просто, хотя бы под * указать, шо это работает только под Тарифом "Комиссия" чото забывает
Вы поймите, ну вот удалось вам меня надурить очередной раз(через 3 мес не пользования вашими услугами), но я ведь теперь опять полгода не буду Портмоне пользоваться, альтернативы ж то есть
А таак я ваащето клиент Портмоне года с 2002. Ню-ню, фокусники
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:02
Кешбечные карты!
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:04
Добрый день!
Технически данный промокод работает только на ТП "Комиссия". Об этом указано в официальных условиях акции. Взяли на заметку ваше замечание о предоставлении информации. Спасибо за фидбек!
Мы очень хотим, чтобы вы и далее оставались нашим Клиентом. Пожалуйста, обратитесь в личные сообщения с указанием вашего логина в системе.
З повагою, Portmone.com
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:10
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Вот правила
Вот ваш вывод про ТП "Комиссия" следует из п. 3.3., да и то КОСВЕННО. Ну т.е. ТОЧНО из п.3.3. следует, шо низзя переключаться на ТП "Месяц"... но я и не переключался, у меня с царя гороха там ТП Месяц
Ну де Портмоне берет таких хитровыделанных копирайтеров?
Более того, еще антирестный момент.
Чот я так понимаю, шо исходя из этого п.3.1.1. Акция «30 днів без комісії» вааще касается ТОЛЬКО НОВИЧКОВ, которые вот токошо зарегились!
Я прав?!
И чо тогда мне, старцу трухлявому, прислали эту заманаху? Я лет 100 назад зарегеный! Мой экк, который Портмоне указал у письме, существует с незапамятных времен, еще када у вас эквайером был Надра, не к ночи будь помянут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:17
Зачем портмоне с его комиссией за пополнение мобильного, если можно через банковские онлайн клиенты без комиссии пополнить?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 13 лип, 2020 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:21
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Из последних "достижений" сервиса портмоне, который просто удивил, так это целый МЕСЯЦ правили неверный расчет по многозонным счетчикам... И оплатить через их систему за прошлый месяц так и не удалось.
ИМХО. Цены выросли, а качество упало.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:24
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
а тута вас нема?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:28
Ага, через него и заплатил.
А портмоне тупо проигнорило багу... и, по ясно... сервис БЕСПЛАТНЫЙ, а портмоне ПЛАТНЫЙ.
Чувствуете разницу?
Сервис как бы подразумевается за абонплату.
И, вишенка на торте, последние года 4-5 у портмоне РАСЧЕТ по многозонным счетчикам НЕ СОВПАДАЕТ с расчетом поставщика, но то хоть было на 5-10 копеек, а в прошлом месяце, на полсотни гривен.
Ну и по региональным счетам многозонные расчеты электроэнергии НЕВОЗМОЖНЫ даже в принципе т.е. прикрутить этот универсальный механизм для расчетов ну никак, годами.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 13 лип, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:44
_Mykola_
О каком расчёте вообще речь? У меня дома двухтарифный электросчётчик и я каждый месяц передаю два числа показаний в личном кабинете поставщика электроэнергии. Который мне затем выставляет счёт с конкретной суммой, которую я оплачиваю (в Моно, примате, да неважно где). При оплате никаких показаний не вношу в связи с абсолютной бесполезностью сего действа.
И мне непонятно - зачем вносить какие-то показания и что-то считать непосредственно при оплате??? Может кто-то внятно объяснить, к чему эта ерунда?
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 13 лип, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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