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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:45

Vorlon
Вы портмоне вообще пользуетесь? :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 13 лип, 2020 19:46, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:46

_Mykola_
Ага, раз в год плачу за домофон. И пару лет назад и ранее - Укртелеком платил.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:48

  Vorlon написав:_Mykola_
Ага, раз в год плачу за домофон. И пару лет назад и ранее - Укртелеком платил.

Если так, то проще не пользоваться портмоне вообще, за домофон можно оплатить с указанных Вами мест, и не надо платить портмоне абонплату. :lol:

Ну и количество оплачиваемых счетов. Если их несколько штук, то смысла нет. Если десятки или сотни, то было удобно. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:10

  _Mykola_ написав:не надо платить портмоне абонплату

Так я и не плачу!

Ещё раз - зачем вам здесь вносить показания?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:19

Vorlon
Вы видимо не пользуетесь пакетами и расчетами портмоне.

Счета по электроэнергии включают в себя показания, по которым осуществляется расчет сумм для оплаты.

+ можно смотреть историю платежей, при разборках с поставщиками показания в квитанциях здорово облегчают процесс сверки.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:24

  _Mykola_ написав:Vorlon
Вы видимо не пользуетесь пакетами и расчетами портмоне.

Счета по электроэнергии включают в себя показания, по которым осуществляется расчет сумм для оплаты.

+ можно смотреть историю платежей, при разборках с поставщиками показания в квитанциях здорово облегчают процесс сверки.

Я вношу показания на Ясно, и на Портмоне приходит просто сумма к оплате, БЕЗ конкретных показаний счетчиков.
Мона и пересчитать... но зачем :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:50

  clientage написав:
  _Mykola_ написав:Vorlon
Вы видимо не пользуетесь пакетами и расчетами портмоне.

Счета по электроэнергии включают в себя показания, по которым осуществляется расчет сумм для оплаты.

+ можно смотреть историю платежей, при разборках с поставщиками показания в квитанциях здорово облегчают процесс сверки.

Я вношу показания на Ясно, и на Портмоне приходит просто сумма к оплате, БЕЗ конкретных показаний счетчиков.
Мона и пересчитать... но зачем :)

И, если не угадать с датой внесения показаний, т.е. когда с ясно портмоне выгрузит показания, а это бывает довольно часто, то сумма будет неверной.
_Mykola_
 
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  #<1 ... 69707172
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