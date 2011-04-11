|
|
|
Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:45
Vorlon
Вы портмоне вообще пользуетесь?
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 13 лип, 2020 19:46, всього редагувалось 1 раз.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3828
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:46
_Mykola_
Ага, раз в год плачу за домофон. И пару лет назад и ранее - Укртелеком платил.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8544
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 873 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:48
Vorlon написав:_Mykola_
Ага, раз в год плачу за домофон. И пару лет назад и ранее - Укртелеком платил.
Если так, то проще не пользоваться портмоне вообще, за домофон можно оплатить с указанных Вами мест, и не надо платить портмоне абонплату.
Ну и количество оплачиваемых счетов. Если их несколько штук, то смысла нет. Если десятки или сотни, то было удобно.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3828
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:10
_Mykola_ написав:
не надо платить портмоне абонплату
Так я и не плачу!
Ещё раз - зачем вам здесь вносить показания?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8544
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 873 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:19
Vorlon
Вы видимо не пользуетесь пакетами и расчетами портмоне.
Счета по электроэнергии включают в себя показания, по которым осуществляется расчет сумм для оплаты.
+ можно смотреть историю платежей, при разборках с поставщиками показания в квитанциях здорово облегчают процесс сверки.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3828
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:24
_Mykola_ написав:Vorlon
Вы видимо не пользуетесь пакетами и расчетами портмоне.
Счета по электроэнергии включают в себя показания, по которым осуществляется расчет сумм для оплаты.
+ можно смотреть историю платежей, при разборках с поставщиками показания в квитанциях здорово облегчают процесс сверки.
Я вношу показания на Ясно, и на Портмоне приходит просто сумма к оплате, БЕЗ конкретных показаний счетчиков.
Мона и пересчитать... но зачем
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31905
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3719 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:50
clientage написав: _Mykola_ написав:Vorlon
Вы видимо не пользуетесь пакетами и расчетами портмоне.
Счета по электроэнергии включают в себя показания, по которым осуществляется расчет сумм для оплаты.
+ можно смотреть историю платежей, при разборках с поставщиками показания в квитанциях здорово облегчают процесс сверки.
Я вношу показания на Ясно, и на Портмоне приходит просто сумма к оплате, БЕЗ конкретных показаний счетчиков.
Мона и пересчитать... но зачем
И, если не угадать с датой внесения показаний, т.е. когда с ясно портмоне выгрузит показания, а это бывает довольно часто, то сумма будет неверной.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3828
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:20
clientage написав: _Mykola_ написав:Vorlon
Вы видимо не пользуетесь пакетами и расчетами портмоне.
Счета по электроэнергии включают в себя показания, по которым осуществляется расчет сумм для оплаты.
+ можно смотреть историю платежей, при разборках с поставщиками показания в квитанциях здорово облегчают процесс сверки.
Я вношу показания на Ясно, и на Портмоне приходит просто сумма к оплате, БЕЗ конкретных показаний счетчиков.
Мона и пересчитать... но зачем
В конце мая мы выкатили на прод новый сервис (пока в бета режиме) - передача показателей счетчиков по компании Yasno. Страница создана для того, чтобы можно было передавать показатели счетчиков поставщику и получать счета по переданным показателям. Данный сервис доступен пока только в Киеве. Попробуйте наш новый функционал. Будем рады обратной связи:)
З повагою, Portmone.com
-
Portmone
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:23
wilomik написав:
У Portmone какая-то странная акция.
Несколько дней назад предложили активировать промокод на 90 дней безкомиссионного пополнения мобильного, который действителен до 07/10/2020, и уже сегодня при пополнении мобильного на 115 грн списали дополнительно комиссию 2.30 грн.
Так и не понял в чем подвох.
[Spoiler]
[/Spoiler]
Прояснили ситуацию по данному вопросу в личных сообщениях
З повагою, Portmone.com
-
Portmone
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1992
|325521
|
Сер 01 лип, 2020 22:44
omb
|
|6
|5193
|
Пон 10 гру, 2018 20:41
v57
|
|3
|2337
|
|