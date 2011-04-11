Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:06
_Mykola_ К сожалению, возможность оплачивать по многозонным счетчикам зависит не только от нас, но и от коммунальных компаний. Что касается оплаты услуг компании Yasno по многозонным счетчикам - на нашем сайте установлен алгоритм расчета суммы, идентичный последнему на сайте самой компании Yasno, так как этот алгоритм был нам предоставлен самой коммунальной компанией. Собственно, это одна из причин, по которой решение ситуации с некорректным расчетом могло затянутся. Но на данный момент сервис работает корректно и подобные сложности не возникают.
З повагою, Portmone.com
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:13
Но многие.
Странно, но Ваши "акции" не спасают положение с ухудшившимся сервисом.
И, за Все годы, использования портмоне ни разу, никаких плюшек от Вашей компании не получил.
А от банков - неоднократно.
И, те тысячи гривен абонплаты которые Вы получили, банкам я не платил.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 16 лип, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:19
Но уже и не нужно.
За последние полгода это уже ВТОРОЙ случай когда оплатить корректно счета от энергокомпании с помощью Вашего сервиса не получилось.
Увы, поднятие цены в пакетах не улучшило ситуацию с сервисом.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:44
_Mykola_ Как было указано выше, мы устраиваем розыгрыши, в которых побеждают клиенты, которые верно выполнили все условия акции, а также которые были выбраны рандомайзером. В этом и заключается суть розыгрышей.
Наша абонплата же предполагает экономию на комиссии, но не полное ее отсутствие.
Но даже полностью без комиссии оплаты у нас совершать вполне возможно.
З повагою, Portmone.com
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