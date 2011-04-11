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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 71727374>
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:06

_Mykola_ К сожалению, возможность оплачивать по многозонным счетчикам зависит не только от нас, но и от коммунальных компаний. Что касается оплаты услуг компании Yasno по многозонным счетчикам - на нашем сайте установлен алгоритм расчета суммы, идентичный последнему на сайте самой компании Yasno, так как этот алгоритм был нам предоставлен самой коммунальной компанией. Собственно, это одна из причин, по которой решение ситуации с некорректным расчетом могло затянутся. Но на данный момент сервис работает корректно и подобные сложности не возникают.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:13

  Portmone написав:_Mykola_ Не все банки предоставляют возможность пополнения счета без комиссии. :)

А также мы постоянно предлагаем всевозможные акции, позволяющие либо сильно экономить на комиссии, либо вообще ее не оплачивать. Ну, и как приятный бонус, периодически мы устраиваем розыгрыши разнообразных подарков и призов, среди которых, в том числе, иногда появляется и годовое пополнение услуг некоторых коммунальных компаний.
Банки так не могут. :)

Но многие.
Странно, но Ваши "акции" не спасают положение с ухудшившимся сервисом.
И, за Все годы, использования портмоне ни разу, никаких плюшек от Вашей компании не получил.
А от банков - неоднократно.
И, те тысячи гривен абонплаты которые Вы получили, банкам я не платил. :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 16 лип, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:19

  Portmone написав:_Mykola_ К сожалению, возможность оплачивать по многозонным счетчикам зависит не только от нас, но и от коммунальных компаний. Что касается оплаты услуг компании Yasno по многозонным счетчикам - на нашем сайте установлен алгоритм расчета суммы, идентичный последнему на сайте самой компании Yasno, так как этот алгоритм был нам предоставлен самой коммунальной компанией. Собственно, это одна из причин, по которой решение ситуации с некорректным расчетом могло затянутся. Но на данный момент сервис работает корректно и подобные сложности не возникают.

Но уже и не нужно.
За последние полгода это уже ВТОРОЙ случай когда оплатить корректно счета от энергокомпании с помощью Вашего сервиса не получилось.
Увы, поднятие цены в пакетах не улучшило ситуацию с сервисом.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:44

_Mykola_ Как было указано выше, мы устраиваем розыгрыши, в которых побеждают клиенты, которые верно выполнили все условия акции, а также которые были выбраны рандомайзером. В этом и заключается суть розыгрышей. :)
Наша абонплата же предполагает экономию на комиссии, но не полное ее отсутствие.
Но даже полностью без комиссии оплаты у нас совершать вполне возможно. :)
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:36

сайт киевстар написано пополнение от 10 до 8000гр
ну думаю пополню на 2900
ага, портмоне превышен лимит обращайтесь
обращаюсь- мне бы лимит поднять
пройди верификацию- прошел потом создали заявку, потом отказ
шо за бред, на основании чго мне, моими же деньгами нельзя платить
еще вспомнил
говорю так скажите какой лимит можна
ответ- это тайна
мой лимит для меня тайна! занавес :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:28

  Portmone написав:Наша абонплата же предполагает экономию на комиссии, но не полное ее отсутствие.

Только вот наличие абонплаты, никак не влияет на качество Вашего сервиса.

Если бага по расчету для многозонным счетчиков спокойно не правится МЕСЯЦ, это приговор платному сервису. :roll:
Для сравнения, банк по баге с коммуналкой в своем бесплатном банкинге решил вопрос за 5 (!) рабочих дней. :lol:

Вы не можете понять, что такие "быстрые" правки, лишают Вас даже лояльных клиентов которые пользовались Вашими услугами годами, и становятся последней каплей, для смены канала платежей.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:41

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  v57 написав:сайт киевстар написано пополнение от 10 до 8000гр
ну думаю пополню на 2900
ага, портмоне превышен лимит обращайтесь
обращаюсь- мне бы лимит поднять
пройди верификацию- прошел потом создали заявку, потом отказ
шо за бред, на основании чго мне, моими же деньгами нельзя платить
еще вспомнил
говорю так скажите какой лимит можна
ответ- это тайна
мой лимит для меня тайна! занавес


их лимиты на мобилки после "оканчательных" поднятий:
не больше 2000 в сутки (один номер с одной карты)
не больше 10000 за 30/31 за календарных днёв (зввис от кол-во днёв в месяце)
т.е. если нужно пополнить на 8К в одни сутки - нужно иметь 4 карты и заплатить с каждой по 2К
как только пополните с карты мобилок на 10К, то больше с этой карты ничего через портмоне не заплатите - пока не пройдут 30/31 день
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:10

+спс
когда просто платил иногда комунал, то казались оч.неплохими и оч.удобными
ну когда начали вести себя как жена- решать сколько и как я должен тратить СВОИ деньги
и не реагировать на просьбы/замечания/пожелания о том же лимите
желание продолжать общение ушло
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:13

и ещё можно в принцыпе и больше 2К в сутки на один номер.

но это если у Вас уже были пополнения с этой карты этого номера на крупную сумму (1К ... 2К) и после этого прошла допустим неделя.
после этого пополняете допустим на 8К. получаете отлуп. звоните в пармане - они вас много про шо распрашивают. для приват банка могут захотеть узнать фин. номер.
и через пару часов перезванивает девушка и говорит шо платёж пройдёт.
и так каждый раз.

но 10К за 30/31 день для каждой карты это железный лимит

и ещё они не дают обычно пополнять больше 5 разных телефонов одного оператора в один день с одной карты
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:17

v57

самое интересное в этом всём - что они фактически монополисты по пополнению опсосов и ограничивают использование услуг КС и не дают заплатить больше - хотя сам опсос позволяет больше
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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  #<1 ... 71727374>
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