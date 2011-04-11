Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Додано: Чет 16 лип, 2020 20:13

и ещё можно в принцыпе и больше 2К в сутки на один номер.



но это если у Вас уже были пополнения с этой карты этого номера на крупную сумму (1К ... 2К) и после этого прошла допустим неделя.

после этого пополняете допустим на 8К. получаете отлуп. звоните в пармане - они вас много про шо распрашивают. для приват банка могут захотеть узнать фин. номер.

и через пару часов перезванивает девушка и говорит шо платёж пройдёт.

и так каждый раз.



но 10К за 30/31 день для каждой карты это железный лимит



и ещё они не дают обычно пополнять больше 5 разных телефонов одного оператора в один день с одной карты