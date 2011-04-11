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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 16 лип, 2020 20:25
uaprofi У портмоне такие лимиты уже давно. Выходит, что ничего за последние годы не изменилось.
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Bosstone
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:33
ну дело ж не в наличии лимит, а в
1. на сайте кс от 10 до 8000 написано и это неправда об 8т
2. лимиты почему-то секрктные и неизменяемые
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v57
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Додано: Чет 16 лип, 2020 21:04
uaprofi написав:v57
самое интересное в этом всём - что они фактически монополисты по пополнению опсосов и ограничивают использование услуг КС и не дают заплатить больше - хотя сам опсос позволяет больше
почему монополисты? Всегда ж можно на сайте опсоса пополнится
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omb
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Додано: Чет 16 лип, 2020 21:15
uaprofi А разве изя пополняет киевстар через портмоне?
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Bosstone
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Додано: Чет 16 лип, 2020 21:23
але, камрад
о пополнении с опсоса кс и идет разговор
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v57
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Додано: Чет 16 лип, 2020 21:30
v57 ну тогда money.kyivstar.ua или там комисс не устраивает?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1680
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 114 раз.
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