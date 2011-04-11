RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:25

uaprofi У портмоне такие лимиты уже давно. Выходит, что ничего за последние годы не изменилось.
Bosstone
 
Повідомлень: 1552
З нами з: 21.04.10
Подякував: 612 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:33

ну дело ж не в наличии лимит, а в
1. на сайте кс от 10 до 8000 написано и это неправда об 8т
2. лимиты почему-то секрктные и неизменяемые
v57
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 14.03.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:04

  uaprofi написав:v57

самое интересное в этом всём - что они фактически монополисты по пополнению опсосов и ограничивают использование услуг КС и не дают заплатить больше - хотя сам опсос позволяет больше
почему монополисты? Всегда ж можно на сайте опсоса пополнится
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:15

uaprofi А разве изя пополняет киевстар через портмоне?
Bosstone
 
Повідомлень: 1552
З нами з: 21.04.10
Подякував: 612 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:23

але, камрад
о пополнении с опсоса кс и идет разговор
v57
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 14.03.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:30

v57 ну тогда money.kyivstar.ua или там комисс не устраивает?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платіжна система EasyPay 1 ... 198, 199, 200
Genik » Пон 11 кві, 2011 19:09
1999 326338
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 21:40
valya
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 02:21
6 5202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 20:41
v57
Шукаю банк із інтернет банкінгом в якому можна отримувати пе
faino4822 » Сер 12 лип, 2017 13:08
3 2340
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 12:12
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25269)
16.07.2020 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.